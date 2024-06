Résultat des législatives à Saint-Germain-lès-Arpajon : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - À Saint-Germain-lès-Arpajon, qui vont plébisciter les électeurs de l'ancienne Nupes ? La Nupes, qui n'est plus qu'un souvenir, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque se tourner vers le Front populaire lors de ces nouvelles élections ? A l'issue du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Saint-Germain-lès-Arpajon, le binôme Nupes avait en effet obtenu 30,85% des votes dans la localité. Un chiffre à affiner avec les 32% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (27,93% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,98% pour Yannick Jadot, 2,46% pour Fabien Roussel et 0,77% pour Anne Hidalgo). La liste PS-Place publique de Raphaël Glucksmann a plus récemment cumulé 10,65% à Saint-Germain-lès-Arpajon le 9 juin. Mais le verdict pour la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des suffrages accordés à la liste LFI, ainsi que de celle des Verts et enfin celle du Parti communiste le 9 juin. Autrement dit une somme de 32% sur place.

18:42 - Le Rassemblement national a fortement avancé à Saint-Germain-lès-Arpajon Difficile d'y voir clair dans cette masse de chiffres. Mais des éléments se distinguent… Alors qu'au niveau de la France, les scores de Jordan Bardella ont grimpé à plus de 31% des voix aux européennes de 2024, soit environ 8 points de plus qu'aux européennes 2019, la dynamique locale semble décuplée. Le mouvement frontiste a en effet déjà avancé de 10 points sur place entre 2019 et 2024. On peut donc imaginer que le RN puisse atteindre voire dépasser les 28% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Saint-Germain-lès-Arpajon dans la moyenne française concernant Bardella début juin Ce qu'ont dit les dernières élections le 9 juin va résonner encore plus fort dans les esprits au moment de ce nouveau scrutin. Si on rentre dans le détail en effet, la liste du Rassemblement national, qui avait comme guide un certain Jordan Bardella, s'est imposée aux européennes 2024 à Saint-Germain-lès-Arpajon. Ladite liste séduisait 34,65% des votes, devant Manon Aubry à 16,01% et Valérie Hayer à 11,7%.

14:32 - 27,93% pour Jean-Luc Mélenchon lors de la présidentielle 2022 à Saint-Germain-lès-Arpajon C'est sans doute le choix de celui qui va présider la France qui est l'élément le plus parlant sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait été deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 à Saint-Germain-lès-Arpajon avec 24,68% contre 27,93% pour Jean-Luc Mélenchon. Emmanuel Macron et Éric Zemmour prenaient les troisième et quatrième places avec respectivement 24,5% et 5,93% des suffrages. Et la patronne du RN s'inclinait face à son rival au second tour, avec 43,75% contre 56,25%.

12:32 - Quel avait été le verdict des législatives en 2022 à Saint-Germain-lès-Arpajon ? Le résultat des élections législatives à l'échelle locale sera observé à travers le prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste du pays. Le RN n'a pas convaincu à Saint-Germain-lès-Arpajon il y a deux ans, lors des élections des députés, avec 20,22% au premier tour, contre 30,85% pour Steevy Gustave (Nupes), Saint-Germain-lès-Arpajon faisant partie de la 3ème circonscription de l'Essonne. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la victoire locale aux concurrents estampillés Nupes avec 44,96% contre 55,04% pour les vainqueurs. Steevy Gustave remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Dynamique électorale à Saint-Germain-lès-Arpajon : une analyse socio-démographique A la mi-journée des législatives, Saint-Germain-lès-Arpajon apparaît comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec ses 11 305 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 611 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 5 803 foyers fiscaux. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (16,05%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. La population étrangère de 1 165 personnes (10,53%) apporte une richesse culturelle appréciable. Malgré un taux de chômage de 11,16%, la commune révèle un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2562,91 euros par mois. À Saint-Germain-lès-Arpajon, où les moins de 30 ans correspondent à 43% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir florissant pour tous.

09:32 - Saint-Germain-lès-Arpajon : analyse du niveau de participation aux précédentes élections législatives Comment votent d'ordinaire les habitants de cette ville ? Début juin, durant les élections européennes, parmi les 6 270 inscrits sur les listes électorales à Saint-Germain-lès-Arpajon, 48,56% avaient pris part au scrutin. La participation était de 48,44% il y a 5 ans. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 44,63% au premier tour et seulement 43,43% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il cette année à Saint-Germain-lès-Arpajon ? A l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, sur les 6 043 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 72,38% avaient pris part au scrutin. La participation était de 77,2% au premier tour, c'est-à-dire 4 665 personnes.