La répartition des voix de gauche est aussi à regarder de près lors de ces législatives, puisqu'on ne connaît pas le parti pris de ceux qui avaient choisi la Nupes, qui n'existe plus aujourd'hui. Le Front populaire, qui n'a pas encore de chef quant à lui, avance dans le brouillard. Lors des élections européennes, Raphaël Glucksmann a glané 15,99% à Saint-Martin-de-Fontenay. Mais ce sont 28% que peut en revanche espérer la gauche, la part de voix du chef de file Place Publique étant à renforcer avec celles de la LFI Manon Aubry (5,62%), de l'écologiste Marie Toussaint (5,23%) ou encore de Léon Deffontaine (3,39%). Au cours du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Saint-Martin-de-Fontenay, le binôme Nupes avait par ailleurs rassemblé 26,71% des votes dans la commune. Une performance à affiner enfin avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. Ce sont déjà 10 points qui ont ainsi été subtilisés par le RN au niveau local entre son score des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. Il n'est donc pas exclu que le RN arrive à près de 20% ou plus à Saint-Martin-de-Fontenay ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

Se retourner sur le tout dernier test électoral apparaît comme d'autant plus évident au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche 30 juin. Le score de la liste RN, avec Jordan Bardella tête de liste aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Saint-Martin-de-Fontenay, à 29,26%, soit 302 voix dans la ville. Le RN a alors doublé Valérie Hayer à 18,99% et Raphaël Glucksmann à 15,99%.

14:32 - Saint-Martin-de-Fontenay avait voté Macron au premier tour de la dernière présidentielle

Le choix de celui qui va présider la France est probablement la meilleure loupe pour estimer une préférence politique locale. Saint-Martin-de-Fontenay avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 20,45%, Marine le Pen était distancée au second plan par son rival, crédité de 35,61% des votes. Saint-Martin-de-Fontenay n'avait qu'une troisième et une quatrième place à offrir à Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, avec 17,54% et 5,35% des voix. Et la cheffe du RN ne faisait pas mieux au second tour, avec 36,18% contre 63,82%.