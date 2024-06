En direct

19:36 - Un résultat aux législatives entre 16% et 20% à Saint-Martin-Lalande pour la nouvelle coalition de gauche ? La dynamique de la gauche est aussi à jauger lors de ces législatives, avec comme inconnue la décision de ceux qui avaient opté pour la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Le Nouveau Front populaire, qui se cherche quant à lui un chef, avance sans garantie. La barre est haute. Lors du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Saint-Martin-Lalande, le binôme Nupes avait en effet enregistré 16,55% des votes dans la commune. Une performance à comparer avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Aux élections européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann a atteint 12,53% à Saint-Martin-Lalande. Un score qui devrait s'améliorer ce 30 juin, puisque l'alliance relookée peut théoriquement atteindre 20% cette fois, en ajoutant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - L'extrême droite a nettement progressé à Saint-Martin-Lalande Que conclure des résultats des derniers rendez-vous dans les urnes ? L'évolution du RN, qui se chiffre déjà à 13 points à Saint-Martin-Lalande entre sa part de votes des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti lepéniste semble en effet avoir progressé plus vite au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. En extrapolant, on peut imaginer que le RN sera à près de 43% ou plus ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - La liste Bardella à 43,74% à Saint-Martin-Lalande début juin Revenir quelques semaines en arrière apparaît comme plus avisé encore, au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche 30 juin. Car le verdict qui est tombé lors des élections il y a quelques jours est évocateur. 43,74% des votes se sont en effet tournés vers la liste du RN de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux européennes à Saint-Martin-Lalande, devant Raphaël Glucksmann à 12,53% et Valérie Hayer à 9,67%. Le mouvement nationaliste l'a emporté avec 199 votants de Saint-Martin-Lalande.

14:32 - 31,3% pour Marine Le Pen au premier tour de la dernière présidentielle à Saint-Martin-Lalande L'inclinaison des habitants d'une ville transparait bien souvent le plus visiblement dans les résultats de l'élection du président de la République. Performance notable : le RN avait réalisé au premier tour un pourcentage plus fort aux législatives il y a deux ans dans la commune que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du chef de l'Etat, puisqu'elle avait engrangé 31,3% au premier tour sur place. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, crédités chacun de 22,03% et 13,04%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 56,05% contre 43,95%).

12:32 - Des élections législatives qui avaient souri au Rassemblement national il y a deux ans Le Rassemblement national se hissait en première position à Saint-Martin-Lalande en 2022 lors des législatives. Dans la commune, partie intégrante de la 3ème circonscription de l'Aude, c'est Julien Rancoule qui arrivait en tête au premier tour avec 35,01%. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans le secteur, avec 58,56%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 41,44%.

11:02 - Élections législatives à Saint-Martin-Lalande : un éclairage démographique Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Saint-Martin-Lalande montrent des tendances évidentes susceptibles d'impacter les résultats des législatives. Avec une densité de population de 88 hab par km² et 45,66% de population active, l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Le pourcentage de chômeurs à 8,64% pourrait agir sur les espérances des habitants quant aux politiques sur l'emploi. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (85,14%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 431 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (9,97%) révèle la nécessité d'un soutien familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,48%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Saint-Martin-Lalande mettent en avant une diversité de qualifications, avec 24,91% des résidents sans diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

09:32 - Retour sur l'abstention lors des élections législatives précédentes à Saint-Martin-Lalande Le niveau de participation sera immanquablement un critère décisif du scrutin législatif 2024 à Saint-Martin-Lalande (11400). Pour rappel, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 50,71% au premier tour et seulement 49,41% au deuxième tour. En avril 2022, pour le second tour de la présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 82,49% dans la ville, à comparer avec un taux de participation de 83,23% au premier tour, soit 705 personnes. La perte de pouvoir d'achat est capable de pousser les citoyens de Saint-Martin-Lalande à ne pas rester chez eux.