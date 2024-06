Résultat des législatives à Saint-Maurice-la-Clouère : l'élection 2024 en direct

En direct

16:32 - Le RN à son niveau national à Saint-Maurice-la-Clouère le 9 juin Mentionner les résultats de la toute dernière élection en date peut aussi sembler logique au moment d'analyser le scrutin des législatives. C'est en effet la liste emmenée par Bardella qui a fini première des élections européennes il y a trois semaines à Saint-Maurice-la-Clouère, avec 30,47% des bulletins valides, soit 156 voix dans la ville, devant la liste de Raphaël Glucksmann avec 17,58%, et Valérie Hayer avec 11,72%.

14:32 - Emmanuel Macron devançait Le Pen et Mélenchon à Saint-Maurice-la-Clouère au premier tour de l'élection présidentielle L'élection à la présidence de la République est sans doute la principale clé pour tenter de dégager une préférence politique locale. Marine Le Pen avait été deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 23,94% contre 26,4% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot finissaient au pied de ce podium avec respectivement 20,52% et 5,34% des voix. Et la patronne du RN n'avait pas rattrapé Emmanuel Macron au second tour, avec 40,94% contre 59,06%.

12:32 - Les données des dernières élections, un repère pour les législatives 2024 à Saint-Maurice-la-Clouère ? Lors des dernières législatives, le RN ratait la marche au premier tour dans la commune de Saint-Maurice-la-Clouère, récoltant 14,71% des suffrages sur place, contre 25,05% pour Jason Valente (Nupes). A l'issue du second round, c'est en revanche Pascal Lecamp (La République en Marche) qui cumulera le plus de votes, avec 57,14% sur la seule circonscription recouvrant les lieux.

11:02 - Comment la composition démographique de Saint-Maurice-la-Clouère façonne les résultats électoraux ? Dans la ville de Saint-Maurice-la-Clouère, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques influencent les résultats des législatives. Avec 34% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 9,05%, les jeunes et les personnes sans emploi forment des segments clés. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (80,6%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 510 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,05%) met en évidence des impératifs de suivi familial, tandis que le taux de salariés en CDD (6,98%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Saint-Maurice-la-Clouère mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 18,24% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.

09:32 - Taux de participation aux législatives à Saint-Maurice-la-Clouère : les tendances À Saint-Maurice-la-Clouère (86160), l'abstention constituera à n'en pas douter l'une des grandes inconnues du scrutin législatif. Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 45,4% au premier tour et seulement 52,78% au second tour. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Saint-Maurice-la-Clouère cette année ? Au niveau national, la participation était déjà examinée en juin 2022. Elle représentait 18,4% à 12 h et seulement 39,4% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Au second tour de la présidentielle, 21,24% des électeurs habilités dans la ville avaient déserté les urnes. L'abstention était de 18,85% au premier tour.