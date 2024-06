Résultat des législatives à Saint-Maurice-Montcouronne : l'élection 2024 en direct

En direct

16:32 - Le RN dans sa moyenne nationale à Saint-Maurice-Montcouronne il y a trois semaines Se retourner sur le dernier vote en date apparaît aussi comme une évidence au moment du scrutin de ces législatives. Si on se penche sur le détail, 225 électeurs de Saint-Maurice-Montcouronne ont en effet été séduits par la liste Rassemblement national il y a trois semaines, aux élections européennes. La liste Bardella a glané 30,08% des votes face à Valérie Hayer à 18,32% et Raphaël Glucksmann à 15,37%.

14:32 - Saint-Maurice-Montcouronne avait voté Macron lors de la dernière présidentielle Marine Le Pen était arrivée deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 à Saint-Maurice-Montcouronne avec 19,61% contre 33,6% pour Emmanuel Macron. Saint-Maurice-Montcouronne n'offrait que les troisième et quatrième places à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec seulement 15,76% et 8,08% des suffrages. Et Marine Le Pen ne rattrapait pas son rival au second tour, avec 36,13% contre 63,87%.

12:32 - Le résultat des macronistes déjà déterminant ce soir Le résultat du plus récent scrutin législatif est un enseignement précieux au moment de l'élection qui nous intéresse aujourd'hui. Le RN ne convainquait pas dans la commune de Saint-Maurice-Montcouronne il y a deux ans, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 15,41% au premier tour, contre 30,51% pour Alexis Izard (Ensemble !), Saint-Maurice-Montcouronne faisant partie de la 3ème circonscription de l'Essonne. Et le second tour sera à l'avenant avec encore Alexis Izard (La République en Marche) finalement en tête localement.

11:02 - Analyse démographique des législatives à Saint-Maurice-Montcouronne Dans la ville de Saint-Maurice-Montcouronne, les habitants exercent-ils une influence sur le résultat des élections législatives ? La pyramide démographique peut avoir un effet sur les priorités des politiques en matière d'éducation et de santé. Dans la commune, 17,73% de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 5,19% ont plus de 75 ans. Le pourcentage élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 27,31%, est révélateur d'une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques tels que la finance, la technologie ou la recherche. Le nombre d'allocataires de la CAF (12,57%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le taux de salariés en CDD (4,93%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (44,6%), témoigne d'une population instruite à Saint-Maurice-Montcouronne, ce qui peut façonner les attitudes envers les questions d'enseignement, d'innovation et de coopération internationale.

09:32 - Comprendre le taux d'abstention aux élections à Saint-Maurice-Montcouronne L'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif sera la participation à Saint-Maurice-Montcouronne (91530). Pour rappel, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 47,66% au premier tour et seulement 49,84% au deuxième tour. Il y a 2 ans, au premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 19,06% des inscrits sur les listes électorales de la commune, contre un taux d'abstention de 20,23% au second tour. Les habitants des communes de petite taille se déplacent fréquemment plus que dans les grandes, cette situation peut-elle changer pour les législatives ?