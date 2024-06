En direct

19:49 - La gauche avec le RN et Ensemble dans un mouchoir de poche à Saint-Vrain pour ces législatives 2024 ? La Nupes, qui fait déjà partie du passé, va-t-elle voir son score basculer vers le nouvel accord trouvé par les forces de gauche lors des élections de 2024 ? Raphaël Glucksmann avait obtenu 14,2% à Saint-Vrain début juin. Mais on peut en revanche se projeter sur un résultat de 27% pour la gauche pour ce premier tour dans la commune, la part de voix du leader de la liste PS-Place Publique étant à gonfler avec celles de l'insoumise Manon Aubry (6,71%), de l'écologiste Marie Toussaint (5,75%) et enfin du communiste Léon Deffontaine (2,26%). Le jour du premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs cumulé 23,84% des suffrages dans la localité. Un chiffre à compléter enfin avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle qui avait précédé, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - En cinq ans, le Rassemblement national a grappillé 14 points à Saint-Vrain Que peut-on déduire de l'ensemble de ces statistiques ? L'avancée du RN, qui se monte déjà à 14 points à Saint-Vrain entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement lepéniste semble en effet être monté plus rapidement au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En extrapolant, on peut donc penser que le RN sera à environ 30% voire plus ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le RN à son niveau national à Saint-Vrain au début du mois Le panorama établi à l'issue des élections il y a quelques jours est majeur. Revenir sur le séisme du 9 juin nous semble donc d'autant plus logique au moment du scrutin de ces législatives. Il y a quelques semaines en effet, à Saint-Vrain, la liste du RN, dirigée par Jordan Bardella, l'a emporté, cumulant 34,67% des suffrages face à Valérie Hayer à 14,98% et Raphaël Glucksmann à 14,2%. Ce qui correspond à 398 votes dans la ville.

14:32 - À Saint-Vrain, le résultat de la présidentielle toujours dans les mémoires L'inclinaison des habitants d'une ville se reflète bien souvent le plus dans les résultats de l'élection du chef de l'Etat. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Saint-Vrain lors du premier tour de la présidentielle avec 30,4%, arrivant devant Marine Le Pen. La candidate obtenait 22,26%. Saint-Vrain n'offrait que les troisième et quatrième places à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec 17,97% et 8,56% des voix. Et la cheffe du RN ne créait pas la surprise au second tour, avec 41,55% contre 58,45%.

12:32 - Un premier tour favorable pour le bloc Ensemble en 2022 Le Rassemblement national avait été battu au premier tour des législatives 2022 à Saint-Vrain, comptant 20,61%des suffrages, alors que les candidats LREM obtiendront 29,82% des voix. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents estampillés Ensemble ! Avec 40,55% contre 59,45% pour les vainqueurs. Alexis Izard remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Saint-Vrain Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Saint-Vrain, les citoyens se regroupent pour choisir leur député. Avec ses 24,53% de cadres pour 3 023 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vitalité économique. Ses 153 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le pourcentage de ménages possédant au moins une automobile (84,57%) souligne l'importance des questions de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. Les habitants, dont 30,14% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette mosaïque sociale, 48,71% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 240,19 euros, accable une commune qui vise un avenir prospère. Ainsi, à Saint-Vrain, les spécificités locales alimentent le débat démocratique.

09:32 - Saint-Vrain : quel était le niveau de participation aux précédentes élections législatives ? L'une des clés des élections législatives 2024 sera la participation à Saint-Vrain (91770). Pour mémoire, dans la ville, la participation aux législatives 2022 représentait 50,44% au premier tour. Au second tour, 46,6% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Quelle sera la participation à Saint-Vrain pour les élections législatives 2024 ? Il y a deux ans, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 2 133 personnes en âge de voter au sein de la ville, 79,61% étaient allées voter. La participation était de 76,14% au deuxième tour, ce qui représentait 1 624 personnes. Les études montrent que l'abstention est habituellement plus élevée chez les jeunes, cet état de fait peut-il s'inverser pour les législatives ?