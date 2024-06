En direct

19:37 - Le Front populaire, nouvelle machine pour la gauche lors de ces élections législatives 2024 ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'a pas survécu, va-t-elle voir son résultat se transférer automatiquement vers le Nouveau Front populaire aux législatives 2024 ? La liste Glucksmann avait atteint 13,62% à Sainte-Honorine-du-Fay le 9 juin. Reste que dans la ville, il faudra aussi compter sur les 8,17% de Manon Aubry (La France insoumise), les 8,17% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,87% de Léon Deffontaine (Parti communiste). Autrement dit un cumul tournant autour des 31% sur place. A l'issue du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Sainte-Honorine-du-Fay, le binôme Nupes avait par ailleurs enregistré 30,45% des votes dans la commune. Un chiffre à affiner enfin avec les 30% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - Le Rassemblement national a vivement gagné du terrain à Sainte-Honorine-du-Fay Difficile de mettre en perspective toutes ces données. Mais des indices se dégagent… Alors qu'à l'échelle nationale, les résultats du RN se sont élevés à plus de 31% des voix au scrutin européen de juin, soit environ huit points de plus qu'aux européennes 2019, la progression locale semble encore plus forte. Le parti a en effet déjà progressé de 9 points sur place entre 2019 et 2024. Il n'est pas impossible que le RN soit à près de 30% voire plus à Sainte-Honorine-du-Fay ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Sainte-Honorine-du-Fay dans la moyenne française concernant Jordan Bardella le 9 juin dernier Le verdict qui est tombé à l'issue des dernières élections il y a quelques jours résonne sans doute encore plus fort dans les mémoires. C'est en effet la liste d'extrême droite présentée par Bardella qui l'a emporté aux élections du Parlement européen il y a trois semaines à Sainte-Honorine-du-Fay, avec 28,59% des bulletins dans l'urne devant celle de Valérie Hayer avec 19,21%, elle-même suivie par Raphaël Glucksmann avec 13,62%.

14:32 - 33,1% pour Emmanuel Macron lors de la dernière présidentielle à Sainte-Honorine-du-Fay L'élection présidentielle est probablement la principale clé pour jauger une tendance politique locale. Sainte-Honorine-du-Fay avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 21,1%, Marine le Pen était distancée à la deuxième place par son rival, conforté par 33,1% des voix. Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 20,75% et 6,53% des voix. Et la patronne du RN échouait aussi au second tour, avec 35,45% contre 64,55%.

12:32 - Un premier tour positif pour le bloc Ensemble la dernière fois Le score obtenu par le RN sera scruté à la loupe au niveau local pour cette élection des députés. Lors des dernières législatives, le Rassemblement national était en échec au premier tour dans la commune de Sainte-Honorine-du-Fay, récoltant 17,97% des votes sur place, contre 33,78% pour Elisabeth Borne (Ensemble !). Sainte-Honorine-du-Fay optera d'ailleurs encore pour Elisabeth Borne au second tour, finalement à la première place localement avec 53,97%.

11:02 - Sainte-Honorine-du-Fay : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections législatives à Sainte-Honorine-du-Fay comme dans toute la France. Dotée de 548 logements pour 1 332 habitants, la densité de la ville est de 176 hab par km². La variété socio-économique se reflète dans ses 69 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 679 foyers fiscaux. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (91,06%) souligne le poids des problématiques de transport et d'infrastructure dans les interrogations des votants. Les citoyens, dont 39,33% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette mosaïque sociale, près de 39,51% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 557,00 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Chaque vote exprimé ce 9 juin 2024 à Sainte-Honorine-du-Fay contribue à façonner l'avenir de la France.

09:32 - Coup d'envoi des législatives à Sainte-Honorine-du-Fay : l'abstention en question L'analyse des résultats des dernières élections est l'occasion de comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette commune. Pendant les européennes de début juin, 1 075 inscrits sur les listes électorales de Sainte-Honorine-du-Fay (Calvados) avaient participé au vote (soit 64,19%). La participation était de 58,61% il y a 5 ans. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 58,23% au premier tour. Au second tour, 57,1% des votants se sont déplacés. Il y a deux ans, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, 84,32% des inscrits sur les listes électorales de la commune s'étaient rendus aux urnes. Le taux de participation était de 82,7% au deuxième tour, c'est-à-dire 865 personnes.