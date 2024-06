Résultat des législatives à Saulgé : l'élection 2024 en direct

14:32 - Avantage Emmanuel Macron à Saulgé lors de l'élection présidentielle

C'est incontestablement le choix du locataire de l'Elysée qui est l'indice le plus révélateur concernant les préférences des habitants d'une commune. Saulgé avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 27,66%, Marine le Pen était reléguée au second rôle par son rival, crédité de 28,75% des votes. La troisième et la quatrième places revenaient à Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse, avec seulement 17,5% et 4,38% des suffrages. Et Marine Le Pen n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 44,59% contre 55,41%.