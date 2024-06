Résultat des législatives à Savigné : l'élection 2024 en direct

En direct

16:32 - La liste RN à 38,49% à Savigné le 9 juin dernier Revenir quelques semaines en arrière apparaît comme plus évident encore, au moment de se familiariser avec le scrutin des législatives. Car le panorama établi lors des élections il y a quelques jours est évocateur. Si on se penche sur le détail, 184 électeurs de Savigné se sont en effet tournés vers la liste Rassemblement national il y a trois semaines, aux élections européennes. La liste Bardella enregistrait 38,49% des votes devant Valérie Hayer à 15,06% et Raphaël Glucksmann à 14,23%.

14:32 - Emmanuel Macron doublait Le Pen et Mélenchon à Savigné lors de la dernière présidentielle C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Savigné lors du premier tour de la présidentielle avec 32,34%, arrivant devant Marine Le Pen. La fille de Jean-Marie Le Pen obtenait 24,59%. Savigné n'offrait que les troisième et quatrième places à Jean-Luc Mélenchon et Jean Lassalle, avec respectivement 18,48% et 4,62% des voix. Et la candidate du RN n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 44,65% contre 55,35%.

12:32 - Le résultat d'Ensemble déjà déterminant ce soir Le nombre de bulletins glanés par le Rassemblement national sera très commenté pour ces élections de l'Assemblée 2024, au niveau local. Aux législatives en 2022 à Savigné, le RN finissait à la deuxième place sur le podium, 19,71% des électeurs étant convaincus par son binôme, contre 30,29% pour Pascal Lecamp (LREM) au premier tour. Au deuxième, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme Ensemble ! (59,69%). Pascal Lecamp s'imposait donc définitivement sur place.

11:02 - Savigné : démographie et socio-économie impactent les législatives Devant le bureau de vote de Savigné, les citoyens se réunissent pour exercer leur droit. Dotée de 815 logements pour 1 284 habitants, la densité de la commune est de 37 habitants/km². Avec 111 entreprises, Savigné est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages disposant d'au moins une automobile (68,71%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Les citoyens, dont 39,58% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette diversité sociale, près de 59,9% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 376,40 € pourrait devenir un défi financier pour la commune. À Savigné, les problématiques locales se joignent aux défis français.

09:32 - Les premiers chiffres de participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Savigné ? L'étude des résultats des précédentes élections permet de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville. Au moment des élections européennes du mois de juin 2024, le pourcentage de participation représentait 50,05% des votants de Savigné (Vienne). La participation était de 54,36% il y a cinq ans. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 50,00% au premier tour et seulement 49,65% au second tour. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle se chiffrait à 18,43% à 12 heures et seulement 39,42% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.