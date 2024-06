En direct

19:37 - Le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives à Seulline fait envie La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux dernières législatives étant déjà morte, que décideront ses électeurs lors de ces élections de 2024 ? Quelle part de ces voix ira au Front populaire ? La réponse est complexe. A l'issue des européennes, la liste Glucksmann s'est élevée à 11,67% à Seulline. Mais le résultat de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des reports de voix de la liste LFI, celle d'EELV et enfin celle du Parti communiste le 9 juin. Soit un cumul tournant autour des 21% sur place. La réserve de voix semble conséquente. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Seulline, le binôme Nupes avait par ailleurs glané 22,95% des votes dans la commune. Un score à comparer enfin avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (17,77% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,1% pour Yannick Jadot, 1,13% pour Fabien Roussel et 1,97% pour Anne Hidalgo).

18:42 - Un RN victorieux à Seulline à 20 jours des législatives Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. La progression du RN semble déjà puissante à Seulline entre le score de Jordan Bardella en 2019 (29,89%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (33,75%), de l'ordre de 4 points. Mais l'évolution se profile comme plus importante encore aux législatives 2024, les sondages donnant plutôt au RN un score de 30 à 35% en France, loin des 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver à 30% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même que pour les élections européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Le RN dans sa moyenne nationale à Seulline il y a trois semaines Le panorama établi lors des élections il y a quelques semaines est majeur. Consulter des résultats aussi récents nous semble donc d'autant plus avisé au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 30 juin. Le score de la liste Rassemblement national, qui avait comme guide un certain Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Seulline, à 33,75%, soit 162 voix dans la ville. Le RN doublait alors Valérie Hayer à 16,25% et Raphaël Glucksmann à 11,67%.

14:32 - Emmanuel Macron au-dessus de Le Pen et Mélenchon à Seulline au premier tour de la présidentielle 2022 Seulline avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 27,36%, Marine le Pen était distancée à la deuxième place par son rival, crédité de 28,49% des votes. La troisième et la quatrième places revenaient à Jean-Luc Mélenchon et Jean Lassalle, avec 17,77% et 5,36% des voix. Et la candidate du RN n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 46,19% contre 53,81%.

12:32 - Quel résultat pour la majorité ce dimanche soir à Seulline ? Le score du RN sera l'observation majeure pour ces élections localement. Le RN ratait complètement la première marche à Seulline en 2022, lors des élections législatives, avec 22,01% au premier tour, contre 31,38% pour Elisabeth Borne (Ensemble ! - Majorité présidentielle), Seulline étant partie intégrante de la 6ème circonscription du Calvados. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore le premier rang local aux concurrents étiquetés Ensemble ! (55,69% contre 44,31% pour le RN). Elisabeth Borne remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Le poids démographique et économique de Seulline aux législatives Dans les rues de Seulline, les élections sont en cours. Avec une population de 1 304 habitants répartis dans 576 logements, ce village présente une densité de 56 habitants par km². Avec 57 entreprises, Seulline permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (15,97%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Les citoyens, comprenant une proportion de 39,49% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 43,75% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 303,13 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. En somme, Seulline incarne les enjeux et les aspirations de la France contemporaine.

09:32 - C'est le moment de voter à Seulline pour les législatives L'un des critères forts des législatives sera le taux d'abstention à Seulline (14260). Les habitants des petites communes votent souvent plus que dans les grandes, cette situation peut-elle s'aggraver pour les législatives ? Il y a deux ans, lors du second tour de la présidentielle, sur les 967 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 76,53% s'étaient rendus dans l'isoloir. La participation était de 74,97% au premier tour, soit 725 personnes. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 46,03% au premier tour et seulement 48,95% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Seulline ? Quel député remplacera Elisabeth Borne dans la 6ème circonscription du Calvados ?