19:49 - La gauche a progressé depuis les dernières législatives à Tourouvre au Perche

La tendance à gauche est aussi à jauger lors de ces élections législatives, avec une inconnue : les intentions de ceux qui avaient voté pour la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui n'existe plus aujourd'hui. Le Nouveau Front populaire, qui n'a pas encore de leader quant à lui, est électoralement incertain. Lors du premier round des dernières législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait enregistré 15,49% des votes dans la commune. Un score à affiner avec les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. La liste PS-Place publique portée par Glucksmann a plus récemment glané 9,54% à Tourouvre au Perche pour le tour unique des européennes. Mais on peut en revanche réévaluer ce score à 17% pour la gauche pour ce premier tour dans la cité, la part de voix du leader de la liste Place Publique étant à réévaluer avec celles de Manon Aubry (4,6%), de l'écologiste Marie Toussaint (2,81%) et enfin de Léon Deffontaine (2,04%).