Résultat des législatives à Usson-du-Poitou : l'élection 2024 en direct

En direct

16:32 - Usson-du-Poitou dans la moyenne nationale concernant Jordan Bardella le 9 juin Le résultat de ce dimanche 30 juin va peut-être se rapprocher bien plus du verdict des électeurs établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. 34,43% des voix se sont en effet tournées vers la liste du RN de Jordan Bardella début juin, aux élections européennes à Usson-du-Poitou, contre Valérie Hayer à 17,98% et Jean Lassalle à 12,94%. Le mouvement eurosceptique a convaincu ainsi pas moins de 157 électeurs d'Usson-du-Poitou.

14:32 - 30,93% pour Emmanuel Macron au premier tour de l'élection présidentielle à Usson-du-Poitou L'élection présidentielle est probablement la clé pour jauger une tendance politique locale. Marine Le Pen avait été reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 29,73% contre 30,93% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Jean Lassalle finissaient au pied de ce podium avec respectivement 13,21% et 6,61% des suffrages. Et la cheffe du RN s'inclinait face à Emmanuel Macron au second tour, avec 45,87% contre 54,13%.

12:32 - La majorité s'en sortait bien au premier tour des législatives 2022 à Usson-du-Poitou Le verdict du scrutin législatif le plus récent est un indicateur clé au moment de l'élection du jour. En 2022, aux législatives, le RN trébuchait au premier tour dans la commune d'Usson-du-Poitou, grattant 18,69% des suffrages sur place, contre 20,12% pour Pascal Lecamp (La République en Marche). Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la victoire locale aux concurrents estampillés Ensemble ! Avec 45,27% contre 54,73% pour les vainqueurs. Pascal Lecamp remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Analyse socio-économique d'Usson-du-Poitou : perspectives électorales Dans la ville d'Usson-du-Poitou, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'influencer le résultat des élections législatives. La répartition par âge peut avoir un effet sur les orientations des mesures, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Dans le village, 22% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 18,88% sont des personnes âgées. Le taux d'agriculteurs, qui s'élève à 8,66%, montre l'importance de l'agriculture dans l'économie locale. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,97%) met en lumière des besoins de soutien familial, et le pourcentage de salariés en CDD (7,38%) indique des défis de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Usson-du-Poitou mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 13,65% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.

09:32 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Usson-du-Poitou ? À Usson-du-Poitou (86350), le taux d'abstention sera à n'en pas douter l'un des critères clés de ce scrutin législatif. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 53,52% au premier tour et seulement 51,39% au second tour. En avril 2022, à l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation avait atteint 72,72% des inscrits sur les listes électorales de la commune. La participation était de 73,25% au premier tour, c'est-à-dire 682 personnes. Les études rapportent que l'abstention est couramment supérieure chez les jeunes, la tendance peut-elle évoluer pour les législatives ?