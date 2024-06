En direct

19:48 - Un vote de gauche entre 24% et 26% à Val d'Arry pour ces législatives L'autre incertitude qui entoure ces législatives est celle du poids de la gauche après l'accord des partis autour du Nouveau Front populaire. La liste PS-Place publique dirigée par Glucksmann avait glané 13,48% à Val d'Arry pour ces élections continentales. Mais la gauche pourrait être bien plus haut ce dimanche soir, puisque l'alliance relookée peut virtuellement se situer à 26% cette fois, en ajoutant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). A l'issue du premier round des élections législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs cumulé 24,82% des bulletins dans la commune. Une somme à affiner enfin avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle qui avait précédé, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - Quel résultat pour le RN à Val d'Arry lors des législatives ? Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. La progression du RN se montre déjà puissante à Val d'Arry entre le score de Jordan Bardella en 2019 (27,51%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (34,85%), de l'ordre de 7 points. Mais l'ascension pourrait être plus importante encore aux législatives 2024, les instituts de sondages donnant plutôt au RN une progression d'environ quinze points par rapport aux législatives 2022 en France, beaucoup plus que les 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver à environ 30% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même qu'aux européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Le RN dans sa moyenne nationale à Val d'Arry le 9 juin dernier Les résultats de ce 30 juin au soir seront sans doute bien plus proches du verdict établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Le résultat de la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file en 2024, était en effet au plus haut à Val d'Arry, à 34,85%. Le mouvement eurosceptique devançait alors Valérie Hayer à 15,71% et Raphaël Glucksmann à 13,48%.

14:32 - Le résultat de la dernière présidentielle, un marqueur aussi à Val d'Arry C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Val d'Arry lors du premier tour de la présidentielle avec 29,79%, dépassant Marine Le Pen. La présidente du RN obtenait 27,99%. Les troisième et quatrième places étaient pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec seulement 18,11% et 5,39% des voix. Et la patronne du RN s'inclinait face à Emmanuel Macron au second tour, avec 44,59% contre 55,41%.

12:32 - Le résultat des macronistes déjà déterminant ce soir Le nombre de bulletins glanés par le RN sera l'enseignement majeur au niveau local pour cette élection. Le RN se prenait les pieds dans le tapis à Val d'Arry il y a deux ans, lors des élections législatives, avec 24,29% au premier tour, contre 32,67% pour Elisabeth Borne (Ensemble !), Val d'Arry votant pour la 6ème circonscription du Calvados. Le RN n'était toujours pas au sommet dans la ville au second tour, le parti laissant encore le binôme La République en Marche finir gagnant.

11:02 - Comprendre l'électorat de Val d'Arry : un regard sur la démographie locale La diversité démographique et les réalités socio-économiques de Val d'Arry façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections législatives. Dans la commune, 19,8% des résidents sont des enfants, et 5,21% sont des personnes âgées. La pyramide des âges peut agir sur les orientations des politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Un salaire moyen mensuel net de 2267,55 €/mois montre le poids des problématiques sur le pouvoir d'achat dans les préoccupations des 977 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (5,56%) met en lumière des besoins d'accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (6,09%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Val d'Arry mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 15,18% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

09:32 - Législatives passées à Val d'Arry : retour sur la participation électorale Au cours des dernières années, les 2 465 habitants de cette localité ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. A l'occasion des européennes de début juin, 58,64% des personnes en capacité de participer à une élection à Val d'Arry avaient pris part au scrutin. La participation était de 57,1% en 2019. Pour rappel, dans la localité, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 52,64% au premier tour et seulement 50,62% au second tour. Pour mémoire, à l'échelle de l'Hexagone, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 48% au premier tour et seulement 46% au second tour, c’était moins qu’en 2017.