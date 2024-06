En direct

19:47 - À Bucy-le-Long, quels reports de voix à gauche ce soir ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait accumulé les votants lors des élections législatives précédentes, mais a disparu aujourd'hui, c'est une nouvelle coalition qui se présente en 2024. Ce qui ajoute du flou au niveau du vote de gauche ce dimanche. Il y a quelques jours aux élections européennes, Raphaël Glucksmann a glané 10,44% à Bucy-le-Long. Mais ce sont 18% que peut en revanche viser la gauche, la part de voix du chef de file de la liste Place Publique étant à rehausser avec celles de la LFI Manon Aubry (4,44%), de l'écologiste Marie Toussaint (3,92%) et enfin du PCF Léon Deffontaine (1,44%). Pour le premier tour des élections législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs glané 17,11% des bulletins dans la commune. Une poussée à compléter enfin avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle qui avait précédé, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - L'évolution éclair du RN à Bucy-le-Long en 5 ans Difficile d'y voir clair dans tous ces résultats. Mais quelques grandes directions apparaissent… La progression du RN, qui se monte déjà à 12 points à Bucy-le-Long entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement lepéniste semble en effet être monté plus vite à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. En extrapolant, on peut conclure que le RN sera à près de 48% ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - L'énorme score du Rassemblement national à Bucy-le-Long le 9 juin dernier Il faut aussi revenir quelques semaines en arrière au moment d'appréhender le scrutin des législatives. 52,61% des votes se sont en effet tournés vers le Rassemblement national de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux élections du Parlement européen à Bucy-le-Long, devant Valérie Hayer à 11,75% et Raphaël Glucksmann à 10,44%. Le mouvement d'extrême droite a rassemblé ainsi 403 votants de Bucy-le-Long.

14:32 - 37,1% pour Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022 à Bucy-le-Long C'est incontestablement la présidentielle qui nous donne le plus d'indicateurs sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Chose rare : le Rassemblement national avait fait au premier tour une meilleure marque aux législatives 2022 dans la commune que Marine Le Pen elle-même lors de la présidentielle. La présidente du parti avait engrangé 37,1% au 1er tour dans la ville. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, confortés respectivement par 24,82% et 13,62%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 58,94% contre 41,06%).

12:32 - Le RN en pôle position au premier tour des dernières législatives à Bucy-le-Long A l'échelle locale comme dans le reste de la France, le résultat de Jordan Bardella à ces législatives sera très analysé. Le Rassemblement national tirait son épingle du jeu à Bucy-le-Long lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale en 2022. C'est en effet Jocelyn Dessigny qui se classait en tête au premier tour avec 40,79% dans la commune, partie intégrante de la 5ème circonscription de l'Aisne. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans le secteur, avec 60,58%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 39,42%.

11:02 - Analyse socio-économique de Bucy-le-Long : perspectives électorales Dans la ville de Bucy-le-Long, les habitants auront-ils un impact sur les résultats des élections législatives ? Avec une densité de population de 147 habitants par km² et 46,41% de population active, ces données pourraient présager une implication électorale plus importante. Le taux de chômage à 12,32% pourrait agir sur les espérances des électeurs quant aux directives sur le travail. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (11,65%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 689 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,92%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (5,78%) indique des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Bucy-le-Long mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 18,72% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.

09:32 - Analyse de la participation aux précédentes élections à Bucy-le-Long Au cours des dernières années, les 1 922 habitants de cette commune ont révélé leurs préférences de vote. Au moment des précédentes européennes, 51,39% des inscrits sur les listes électorales de Bucy-le-Long s'étaient rendus aux urnes. Le taux de participation était de 55,47% il y a 5 ans. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 44,62% au premier tour et seulement 44,11% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il pour les législatives à Bucy-le-Long ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà analysée en juin 2022. Elle atteignait 18% le midi et seulement 39% à 17 heures pour le premier tour.