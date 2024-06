En direct

19:36 - Le Front populaire va-t-il bénéficier des 23,34% de la Nupes à Villasavary ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé en vol, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque se transférer automatiquement vers la nouvelle alliance à gauche aux législatives 2024 ? A l'issue des européennes, Raphaël Glucksmann a obtenu 11,29% à Villasavary. Mais le niveau de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des suffrages accordés à la liste LFI, celle d'Europe Ecologie et enfin celle du PCF le 9 juin. En d'autres termes, un cumul tournant autour des 20% sur place. A l'issue du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Villasavary, le binôme Nupes avait par ailleurs cumulé 23,34% des votes dans la commune. Un chiffre à affiner enfin avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - Le Rassemblement national favori à Villasavary avant les législatives Alors que conclure de tous ces scores ? Les sondages prévoient un Rassemblement national à environ 33% des votes dans le pays ce dimanche 30 juin, soit 15 points au-dessus de sa marque des dernières élections législatives. Virtuellement, cette tendance devrait le pousser à 44% à Villasavary, soit quinze points de plus également que son score de 2022 à l'échelle locale. Mais Villasavary n'est pas la France et on remarque que le mouvement n'a visiblement gagné ici que 2 points de plus entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier par exemple. Voilà qui devrait tempérer les analyses les plus simplistes.

15:31 - Un séisme aussi à Villasavary au début du mois ? Revenir quelques semaines en arrière apparaît comme d'autant plus logique au moment d'appréhender le scrutin des législatives. Si on se penche sur les détails en effet, la liste du Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme général en chef, a remporté les élections du Parlement européen 2024 à Villasavary. Ladite liste enregistrait 38,81% des suffrages, devant Raphaël Glucksmann à 11,29% et Marion Maréchal à 9,03%.

14:32 - Avantage Marine le Pen à Villasavary au premier tour de la dernière présidentielle Marine Le Pen avait fini en tête avec 31,23% au premier tour de l'élection du chef de l'Etat de 2022 à Villasavary. Jean-Luc Mélenchon était deuxième avec 19,21% et Emmanuel Macron troisième avec 18,18%. Éric Zemmour prenait la quatrième place avec seulement 13,05% des voix pour sa part. Nouveau coup de poing au 2e tour pour la patronne du RN face à Emmanuel Macron avec une patronne du RN à 62,28% contre 37,72%.

12:32 - Quel score pour le Rassemblement national aux législatives 2024 à Villasavary ? Le résultat des élections législatives au niveau local sera regardé selon le prisme de la dynamique du RN, comme partout ailleurs. Lors des législatives 2022, le RN tirait son épingle du jeu à Villasavary. Dans la commune, qui votait pour la 3ème circonscription de l'Aude, c'est Julien Rancoule qui prenait d'entrée la première place au premier tour avec 29,06%. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la localité, avec 59,12%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 40,88%.

11:02 - Élections à Villasavary : l'impact des caractéristiques démographiques Dans la ville de Villasavary, les habitants exercent-ils une influence sur les résultats des élections législatives ? Les jeunes et les personnes sans emploi jouent un rôle central dans la localité, avec près de 33% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 11,01%. En outre, le taux de familles propriétaires (65,24%) met en relief le poids des thématiques de logement et d'urbanisme. Avec ses 8,04% d'agriculteurs pour 1 215 habitants, cette localité est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Le nombre de familles monoparentales (9,59%) met en évidence des besoins de suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (12,62%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Villasavary mettent en avant une diversité de qualifications, avec 31,88% des résidents sans diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

09:32 - Taux de participation aux élections : le cas de Villasavary À Villasavary, le niveau de participation constituera immanquablement un facteur important des élections législatives. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 50,85% au premier tour. Au deuxième tour, 52,09% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il de la participation à Villasavary cette année ? En avril 2022, lors du deuxième tour de la présidentielle, le taux de participation avait atteint 79,19% dans la commune. La participation était de 79,61% au premier tour, ce qui représentait 703 personnes. La perte de pouvoir d'achat serait par exemple en mesure de pousser les citoyens de Villasavary à ne pas rester chez eux.