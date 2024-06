En direct

19:36 - Sur quel candidat vont se porter les voix de la Nupes à Villeneuve-la-Comptal ? Une autre source de doute de ces élections législatives sera celle du poids de la gauche après l'avènement du Front populaire. La liste Glucksmann avait terminé à 12,79% à Villeneuve-la-Comptal il y a quelques jours. Un score qui devrait s'améliorer à l'issue du scrutin du jour, puisque l'union relookée peut théoriquement atteindre 21% cette fois, en cumulant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). A l'occasion du premier tour des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs glané 20,11% des bulletins dans la localité.

18:42 - Le Rassemblement national a lourdement séduit à Villeneuve-la-Comptal en 5 ans Difficile de mettre en perspective tous ces chiffres. Mais des pistes se distinguent… Alors qu'à l'échelle de la France, les scores du Rassemblement national ont atteint plus de 31% des voix aux élections européennes de 2024, soit 8 points de plus qu'en 2019, la dynamique locale semble plus puissante encore. Le mouvement lepéniste a en effet déjà progressé de 15 points sur place entre 2019 et 2024. Il n'est pas impossible que le RN arrive tout proche des 40% à Villeneuve-la-Comptal ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - La liste RN à 44,26% à Villeneuve-la-Comptal il y a trois semaines Les résultats de ce 30 juin au soir pourraient plutôt se rapprocher du verdict des électeurs établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. 44,26% des votes sont en effet tombés vers le RN de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux élections du Parlement européen à Villeneuve-la-Comptal, face à Raphaël Glucksmann à 12,79% et Valérie Hayer à 12,3%. Le mouvement eurosceptique a fini premier avec 270 électeurs de Villeneuve-la-Comptal.

14:32 - Villeneuve-la-Comptal avait voté Le Pen lors de la présidentielle 2022 Performance notable : le RN avait réalisé au premier tour un meilleur résultat aux législatives à Villeneuve-la-Comptal que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du chef de l'Etat. La candidate avait engrangé 30,75% au 1er tour dans la cité. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, crédités chacun de 22,88% et 18,04%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 54,89% contre 45,11%).

12:32 - Des élections législatives qui avaient souri au RN en 2022 Le résultat du scrutin législatif le plus récent peut sembler un indice précieux au moment de l'élection du jour. Lors des élections du Parlement il y a deux ans, le RN réalisait un excellent départ à Villeneuve-la-Comptal. Dans la commune, qui faisait partie de la 3ème circonscription de l'Aude, c'est Julien Rancoule qui arrivait en tête au premier tour avec 36,48%. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la localité, avec 60,18%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 39,82%.

11:02 - Villeneuve-la-Comptal : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Dans les rues de Villeneuve-la-Comptal, les élections sont en cours. Avec une population de 1 391 habitants répartis dans 617 logements, ce village présente une densité de 82 hab par km². Avec 68 entreprises, Villeneuve-la-Comptal offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (12,32%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Les citoyens, dont 32,34% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette diversité sociale, 46,05% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 367,64 €, accable une ville qui vise plus de prospérité. À Villeneuve-la-Comptal, les spécificités locales alimentent le débat démocratique.

09:32 - Les premiers chiffres de participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Villeneuve-la-Comptal ? Pour comprendre le vote des électeurs de cette ville, il est nécessaire d'analyser les résultats des dernières consultations démocratiques. A l'occasion des élections européennes du mois de juin 2024, 36,41% des personnes aptes à voter à Villeneuve-la-Comptal avaient déserté les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 39,67% il y a cinq ans. Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 42,84% au premier tour. Au deuxième tour, 45,29% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Il y a 2 ans, à l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 16,94% des inscrits sur les listes électorales de la ville. L'abstention était de 16,94% au premier tour.