En direct

19:36 - À Villepinte, le résultat de la coalition de gauche aux législatives 2022 convoité Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait fait une percée lors des élections législatives précédentes, mais a disparu aujourd'hui, c'est un nouvel attelage qui a émergé en 2024. Ce qui laisse planer le doute sur le vote de gauche aujourd'hui. Pour le premier tour des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 17,01% des votes dans la localité. Une performance à compléter avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle qui avait précédé, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. La liste Place-Publique emmenée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS a plus récemment cumulé 13,86% à Villepinte début juin. Mais le niveau de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des électeurs de la liste LFI de Manon Aubry, ainsi que de celles de l'EELV Marie Toussaint et enfin du communiste Léon Deffontaine le 9 juin. Soit un total de 21% sur place.

18:42 - Le RN a vigoureusement avancé à Villepinte en 5 ans Que tirer de cette masse de chiffres ? Ce sont déjà 13 points qui ont ainsi été amassés par le RN à l'échelle de la commune entre son résultat des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une belle progression. Il n'est pas impossible que le RN puisse dépasser les 37% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un séisme aussi à Villepinte au début du mois ? Regarder un peu moins loin en arrière apparaît comme encore plus évident au moment d'anticiper le scrutin des législatives. Le score de la liste Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella tête de liste aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Villepinte, à 42,86%, soit 201 voix. Le mouvement eurosceptique doublait alors Raphaël Glucksmann à 13,86% et Valérie Hayer à 10,45%.

14:32 - Une longueur d'avance pour Marine Le Pen à Villepinte lors de la dernière présidentielle La typologie politique des habitants d'une ville se reflète bien souvent le plus dans le choix fait lors de l'élection de celui qui va présider la France. La communauté des électeurs de Villepinte s'était massivement tournée vers Marine Le Pen au terme de l'élection suprême de 2022. La cheffe de l'ancien FN s'imposait avec 34,66% au 1er round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 19,17% et 15,03% des voix. Éric Zemmour ne récoltait qu'une médaille en chocolat avec 9,36% des suffrages. Au 2e tour de l'élection, c'est encore la cheffe de l'ancien Front national qui l'emportait avec 59,11%, devant Emmanuel Macron à 40,89%.

12:32 - Un Rassemblement national déjà favori ce dimanche Au niveau local comme au niveau national, le résultat du Rassemblement national aux élections législatives sera très instructif. Le RN réalisait un joli départ à Villepinte lors des législatives 2022. Dans la commune, qui faisait partie de la 3ème circonscription de l'Aude, c'est Julien Rancoule qui s'imposait au premier tour avec 29,64%. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la cité, avec 59,52%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 40,48%.

11:02 - Le poids démographique et économique de Villepinte aux législatives Quel portrait faire de Villepinte, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec ses 1 257 habitants, cette localité peut compter sur une certaine vigueur démographique. La variété socio-économique se reflète dans ses 78 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 748 foyers fiscaux. Dans la localité, 35% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 25,24% de plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Les habitants, dont 19,89% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 47,3% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 883,50 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Villepinte manifeste la vivacité et les valeurs d'un pays en mouvement.

09:32 - Election à Villepinte : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes Afin de comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette ville, il est nécessaire d'observer les résultats des précédentes élections. Au moment des dernières européennes, parmi les 881 personnes en âge de voter à Villepinte, 54,94% avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 61,54% pour les élections européennes de 2019. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 46,82% au premier tour et seulement 47,65% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Villepinte ? Au niveau national, la participation était déjà scrutée en juin 2022. Elle s'élevait à 18% le midi et seulement 39% à 17 heures pour le premier tour.