En direct

19:48 - Le résultat de la gauche unie aux dernières législatives à Vouneuil-sur-Vienne à la loupe La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui fait déjà partie du passé, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque aller directement vers le nouvel accord trouvé par les forces de gauche aux législatives 2024 ? La barre est haute : lors du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Vouneuil-sur-Vienne, le binôme Nupes avait en effet glané 24,06% des votes dans la commune. Une somme à mettre en perspective avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (18,08% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,15% pour Yannick Jadot, 2,97% pour Fabien Roussel et 1,33% pour Anne Hidalgo). Lors des européennes plus récemment, la liste Glucksmann a obtenu 13,55% à Vouneuil-sur-Vienne. Mais on donne la gauche plus haut ce 30 juin, puisque l'union renouvelée s'élève virtuellement à 25% cette fois, en cumulant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - Le Rassemblement national très costaud à Vouneuil-sur-Vienne avant les législatives Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. L'étiquette Rassemblement national devrait se trouver pas loin de 30% à Vouneuil-sur-Vienne lors du premier tour de ces législatives si la situation anticipée par les européennes du 9 juin se reproduit localement. Le RN est même crédité d'environ 33% des voix dans le pays, soit quinze points de plus qu'en 2022. Une somme à ajouter aussi à son résultat dans la localité ce dimanche 30 juin ? Le calcul est facile, mais cela reste cohérent compte tenu de la progression du mouvement dans la zone. Rien qu'entre les européennes de 2019 et de 2024, le RN a en effet déjà gagné 6 points dans la localité.

15:31 - Un 34,28% dans la moyenne nationale pour Jordan Bardella à Vouneuil-sur-Vienne le 9 juin dernier Mentionner les résultats de la toute dernière élection en date peut aussi sembler avisé au moment d'analyser le scrutin de ce 30 juin. Dans le détail, 301 électeurs de Vouneuil-sur-Vienne se sont en effet tournés vers la liste RN il y a quelques jours, aux élections du Parlement européen. La liste de Jordan Bardella glanait 34,28% des voix contre Raphaël Glucksmann à 13,55% et Valérie Hayer à 12,53%.

14:32 - Marine Le Pen au-dessus de Macron et Mélenchon à Vouneuil-sur-Vienne au premier tour de l'élection présidentielle Le choix du chef de l'Etat est sans doute la référence pour évaluer une préférence politique locale. Marine Le Pen avait fini première avec 28,25% au premier tour de la présidentielle de 2022 à Vouneuil-sur-Vienne. Emmanuel Macron était deuxième avec 26,21% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 18,08%. Éric Zemmour devait se contenter d'une médaille en chocolat avec 5,48% des suffrages pour sa part. Marine Le Pen s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 49,1% contre 50,9%.

12:32 - Le RN en pôle position au premier tour des dernières législatives à Vouneuil-sur-Vienne La fraction d'électeurs de la formation RN portée par Jordan Bardella ce soir sera l'enseignement majeur à l'échelle locale pour cette élection des députés 2024. Le RN parvenait en pôle position à Vouneuil-sur-Vienne lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale en 2022. On retrouvait en effet Eric Soulat devant ses concurrents au premier tour, avec 25,19% dans la commune, qui faisait partie de la 3ème circonscription de la Vienne. Pascal Lecamp (LREM) s'imposait par la suite au second tour en revanche, avec 51,83%.

11:02 - Élections à Vouneuil-sur-Vienne : l'impact des caractéristiques démographiques Quelle influence les habitants de Vouneuil-sur-Vienne exercent-ils sur le résultat des élections législatives ? Dans la commune, 35% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 8,19% de plus de 75 ans. La répartition démographique pourrait avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (80,04%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 820 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (18,50%) met en évidence des besoins de suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (7,94%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Vouneuil-sur-Vienne mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 26,38% des résidents sans diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.

09:32 - Les législatives commencent à Vouneuil-sur-Vienne : l'abstention en question Le taux de participation sera indéniablement un critère clé des législatives 2024 à Vouneuil-sur-Vienne (86210). La hausse généralisée des prix qui pèse sur le budget des familles cumulée avec les incertitudes dues à la situation géopolitique actuelle, sont de nature à impacter la participation à Vouneuil-sur-Vienne. En avril 2022, pour le premier tour de la présidentielle, 81,76% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient pris part au vote. La participation était de 79,14% au second tour, soit 1 271 personnes. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 50,62% au premier tour. Au deuxième tour, 50,06% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Quel député remplacera Pascal Lecamp dans la 3ème circonscription de la Vienne ?