19:37 - Le Nouveau Front populaire pourrait atteindre entre 28% et 30% au Castelet à l'issue de ces législatives La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux dernières législatives faisant déjà partie du passé, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs au cours de ces nouvelles élections de 2024 ? Quelle part optera pour le Nouveau Front populaire ? Répondre à cette question est téméraire. La barre est haute : lors du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, au Castelet, le binôme Nupes avait en effet enregistré 30,21% des votes dans la commune. Un score à mettre en perspective avec les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (20,73% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,7% pour Yannick Jadot, 2,26% pour Fabien Roussel et 2,26% pour Anne Hidalgo). La liste emmenée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS a plus récemment obtenu 14,35% au Castelet pour les élections continentales. Mais on peut en revanche se projeter sur un score de 28% pour la gauche pour ce premier tour dans la commune, la part de voix du chef de file PS-Place Publique étant à renforcer avec celles de Manon Aubry (7,03%), de l'écologiste Marie Toussaint (4,92%) et enfin du PCF Léon Deffontaine (3,8%).

18:42 - Le RN a solidement séduit au Castelet en 5 ans Alors que retenir de cette combinaison de données ? L'avancée du RN, qui se monte déjà à 10 points au Castelet entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet avoir gagné du terrain plus rapidement au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. En faisant une projection rapide, on peut déduire que le RN sera à près de 29% ou plus ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le Castelet dans la moyenne nationale concernant Jordan Bardella il y a trois semaines Se retourner sur le tout dernier test électoral semble bien plus indispensable encore, au moment de se préparer au scrutin de ce dimanche 30 juin. Car le résultat qui est tombé lors des élections il y a quelques jours résonne encore dans les têtes. Si on se penche sur le détail, 241 votants du Castelet ont en effet choisi la liste du Rassemblement national il y a quelques jours, aux européennes. La liste, avec Jordan Bardella comme chef de file, a enregistré ainsi 33,9% des votes devant Valérie Hayer à 17,16% et Raphaël Glucksmann à 14,35%.

14:32 - Le Castelet avait voté Macron au premier tour de la dernière présidentielle Le Castelet avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 24,17%, Marine le Pen était distancée au second rôle par son rival, conforté par 31,53% des voix. L'échec était plus fort encore pour Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, avec respectivement 20,73% et 5,7% des voix. Et la candidate du RN s'inclinait face à Emmanuel Macron au second tour, avec 38,23% contre 61,77%.

12:32 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir au Castelet Se retourner sur le scrutin législatif le plus récent peut sembler une évidence au moment de cette nouvelle élection des 30 juin et 7 juillet. Avec 21,17% au Castelet, le Rassemblement national était devancé par les 30,21% du binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale au premier tour des élections législatives il y a deux ans. La commune ne comptant qu'une seule circonscription sur son territoire, la 6ème circonscription du Calvados. Et le second tour sera à l'avenant avec encore Noé Gauchard (Nouvelle union populaire écologique et sociale) au sommet localement.

11:02 - Le Castelet : législatives et dynamiques démographiques Dans les rues du Castelet, les élections sont en cours. Avec une population de 1 772 habitants répartis dans 622 logements, cette ville présente une densité de 77 habitants par km². L'existence de 106 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (94,37%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des votants. Les citoyens, comprenant une proportion de 29,67% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette diversité sociale, près de 32,22% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1073,01 € pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. Au Castelet, où les moins de 30 ans correspondent à 38% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir collectif et florissant.

09:32 - Taux de participation aux élections : focus sur Le Castelet Comment ont voté le plus souvent les habitants de cette ville lors des scrutins électoraux antérieurs ? Début juin, au moment des européennes, 42,05% des personnes en âge de participer à une élection au Castelet avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 44,46% lors des européennes de 2019. Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 46,12% au premier tour. Au second tour, 48,46% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Pour rappel, au niveau du pays, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 52,5% au premier tour et 53,8% au second tour, plus qu'en 2017.