19:50 - Sur quel candidat vont se rabattre les électeurs de la Nupes à Thury-Harcourt-le-Hom ? La répartition des voix de gauche est aussi à considérer lors de ces élections législatives, avec comme inconnue le choix de ceux qui avaient choisi la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Le Nouveau Front populaire, qui n'a pas encore de chef quant à lui, a des chances d'en séduire une partie. Aux élections européennes, la liste de Raphaël Glucksmann s'est arrogée 15,59% à Thury-Harcourt-le-Hom. Un score qui devrait s'améliorer ce dimanche soir, puisque l'union ripolinée peut virtuellement se situer à 30% cette fois, en ajoutant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Thury-Harcourt-le-Hom, le binôme Nupes avait par ailleurs glané 31,75% des votes dans la localité. Un score à affiner enfin avec les 31% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (24,41% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,08% pour Yannick Jadot, 1,64% pour Fabien Roussel et 1,79% pour Anne Hidalgo).

18:42 - Vers une nouvelle surprise du RN aux législatives à Thury-Harcourt-le-Hom ? Que peut-on tirer de cette masse de données ? La progression du RN est déjà puissante à Thury-Harcourt-le-Hom entre le score de Jordan Bardella en 2019 (25,33%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (31,47%), de l'ordre de 6 points. Mais l'ascension devrait être plus importante encore aux législatives 2024, les sondeurs offrant plutôt au RN un score de 30 à 35% dans l'ensemble du pays, beaucoup plus que les 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver pas loin des 30% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même que pour les élections européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Jordan Bardella dans sa moyenne nationale à Thury-Harcourt-le-Hom aux européennes Revenir quelques semaines en arrière apparaît comme plus pertinent encore, au moment d'analyser le scrutin des législatives. Car le constat qui s'est imposé lors des élections il y a quelques jours est encore dans toutes les têtes. 31,47% des voix se sont en effet portées vers le Rassemblement national de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux élections européennes à Thury-Harcourt-le-Hom, contre Raphaël Glucksmann à 15,59% et Valérie Hayer à 15,22%. Le mouvement d'extrême droite a glané ainsi pas moins de 428 habitants de Thury-Harcourt-le-Hom passés par les bureaux de vote.

14:32 - Avantage Marine le Pen à Thury-Harcourt-le-Hom au premier tour de la dernière présidentielle Marine Le Pen avait engrangé de très nombreux votes à Thury-Harcourt-le-Hom à l'issue de l'élection présidentielle avec pas moins de 26,72% des voix au 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 26,1% et 24,41% des voix. Thury-Harcourt-le-Hom n'offrait qu'une quatrième place à Yannick Jadot, avec 5,08% des voix pour sa part. La candidate du RN s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 45,24% contre 54,76%.

12:32 - Les données des dernières élections, un indice pour les législatives 2024 à Thury-Harcourt-le-Hom ? Se retourner sur le scrutin législatif le plus récent semble plutôt sensé au moment de l'élection cruciale des 30 juin et 7 juillet. Même si cela peut induire en erreur… Le Rassemblement national avait été battu au premier tour des législatives 2022 à Thury-Harcourt-le-Hom, comptant 21,55%des suffrages, alors que les candidats LFI-PS-PC-EELV obtiendront 31,75% des voix. Thury-Harcourt-le-Hom optera d'ailleurs encore pour Noé Gauchard au second tour, finalement en tête localement avec 56,11%.

11:02 - Analyse socio-économique de Thury-Harcourt-le-Hom : perspectives électorales À Thury-Harcourt-le-Hom, les données démographiques et socio-économiques déterminent le contexte politique et peuvent influer sur les législatives. Dans la localité, 20,12% des résidents sont des enfants, et 8,34% ont 75 ans et plus. La répartition par âge pourrait agir sur les priorités des mesures, notamment en matière d'instruction et de santé. Le taux de familles détenant au moins une voiture (76,98%) montre l'importance des problématiques de transport et d'environnement dans les préoccupations des 1 334 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (13,59%) révèle la nécessité d'un soutien familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (9,9%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Thury-Harcourt-le-Hom mettent en avant une diversité de qualifications, avec 15,31% des résidents titulaires du seul baccalauréat. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

09:32 - Les premiers chiffres de la participation attendus ce midi : quelle situation à Thury-Harcourt-le-Hom ? Afin de cerner un peu mieux le vote des habitants de cette ville, il faut étudier les résultats des précédentes élections. Durant les précédentes européennes, le taux d'abstention s'était hissé à 47,94% au niveau de Thury-Harcourt-le-Hom, contre un taux d'abstention de 44,74% il y a 5 ans. Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 50,87% au premier tour. Au deuxième tour, 51,45% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les législatives à Thury-Harcourt-le-Hom ? Il y a deux ans, au premier tour de l'élection présidentielle, 26,83% des électeurs habilités dans la ville avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 24,97% au deuxième tour.