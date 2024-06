En direct

19:50 - Quel score pour le Nouveau Front populaire à la fin de ces élections législatives 2024 ? La tendance à gauche est aussi à jauger lors de ces élections législatives, avec une inconnue : le parti pris de ceux qui avaient choisi la Nupes, qui n'existe plus désormais. Le Front populaire, qui manque encore d'un chef, pourrait en séduire une partie. Aux élections européennes, Raphaël Glucksmann a atteint 11,11% aux Monts d'Aunay. Reste que dans la ville, il faudra aussi avoir un œil sur les 5,03% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 4,67% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,23% de Léon Deffontaine (Parti communiste). Autrement dit une somme tournant autour des 21% sur place. Lors du premier round des élections législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs cumulé 22,97% des bulletins dans la commune.

18:42 - L'extrême droite a lourdement gagné du terrain aux Monts d'Aunay Alors que tirer de l'ensemble de ces scores ? L'évolution du RN, qui se monte déjà à 9 points aux Monts d'Aunay entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement lepéniste semble en effet avoir avancé plus rapidement au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En extrapolant, on peut penser que le RN sera à près de 30% voire plus dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le RN à 40,88% aux Monts d'Aunay le 9 juin dernier Le résultat de ce 30 juin fera probablement écho au choix des électeurs établi le 9 juin dernier. Le résultat de la liste du Rassemblement national, emmenée par Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut aux Monts d'Aunay, avec 40,88%, soit 666 voix. L'extrême droite devançait alors Valérie Hayer à 14,79% et Raphaël Glucksmann à 11,11%.

14:32 - Marine Le Pen doublait Macron et Mélenchon aux Monts d'Aunay au premier tour de la dernière présidentielle Marine Le Pen a surperformé aux Monts d'Aunay pendant la dernière élection présidentielle avec un score de 31,79% des suffrages dès le 1er round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 26,9% et 17,82% des voix. Valérie Pécresse héritait de la quatrième place avec 4,77% des suffrages. La cheffe du RN s'imposait ensuite au 2e round dans la ville avec 51,21%, devant Emmanuel Macron à 48,79%.

12:32 - Quel score pour la majorité au premier tour aux Monts d'Aunay ? Se retourner sur le scrutin législatif le plus récent semble parfaitement sensé au moment du rendez-vous crucial des 30 juin et 7 juillet. Il y a deux ans, lors des législatives aux Monts d'Aunay, le RN avait dû se contenter de la deuxième place, 26,67% des votants s'étant tournés vers son binôme, contre 29,85% pour Elisabeth Borne (La République en Marche) au premier tour. Au second, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme LREM (50,00%). Elisabeth Borne remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Analyse démographique des élections législatives aux Monts d'Aunay La démographie et la situation socio-économique des Monts d'Aunay contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les législatives. Avec 46,66% de population active et une densité de population de 372 hab/km², l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Le taux de chômage à 11,41% peut avoir un effet sur les espoirs des habitants en ce qui concerne les mesures sur le travail. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (78,19%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des 1 582 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (13,0%) révèle la nécessité d'un suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (9,9%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation aux Monts d'Aunay mettent en avant une diversité de qualifications, avec 33,19% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.

09:32 - Quelles prévisions pour la participation aux législatives aux Monts d'Aunay ? L'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif 2024 sera indiscutablement l'étendue de la participation aux Monts d'Aunay. Pour mémoire, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 48,68% au premier tour. Au second tour, 47,09% des électeurs se sont déplacés. Qu'en sera-t-il pour les législatives aux Monts d'Aunay ? En avril 2022, au premier tour de la présidentielle, 76,61% des électeurs dans la ville s'étaient rendus aux urnes, contre une participation de 76,88% au second tour, soit 2 478 personnes. La baisse du pouvoir d'achat serait de nature à ramener les citoyens des Monts d'Aunay dans les bureaux de vote.