Résultat des législatives à Chauvigny - Election 2022 (86300)

Le résultat de l' élection législative 2022 à Chauvigny est désormais officiel. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) arrache la première place chez les électeurs votant dans la 3ème circonscription de la Vienne résidant à Chauvigny. Pascal Lecamp a engrangé 25% des voix à l'échelle de la ville. Jason Valente (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Eric Soulat (Rassemblement National) le suivent grâce à respectivement 22% et 18% des voix. Les citoyens des 111 autres communes de la 3ème circonscription de la Vienne voteront-ils comme ceux de Chauvigny ? L'abstention s'établit à 50% des citoyens habilités à voter dans la commune au niveau de cette circonscription législative.

Les résultats des législatives 2022 à Chauvigny seront théoriquement divulgués dans la foulée de la fermeture des 6 bureaux de vote, la commune ne comptant qu'une seule circonscription. Le dépouillement devrait s'ouvrir à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été reportée, et on saura rapidement qui des 12 candidats aura son billet pour le deuxième tour.

L'un des facteurs clés du scrutin législatif sera le taux de participation à Chauvigny. Les jeunes manifestent la plupart du temps une indifférence pour les élections nationales, cette situation peut-elle changer pour des législatives ? Lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux de participation avait atteint 74,8% des électeurs de la ville, à comparer avec un taux de participation de 76,75% au premier tour, ce qui représentait 4 133 personnes. Pour rappel, au niveau du pays, la participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, moins qu'en 2017.

Le président-candidat avait obtenu 29,65% des voix à Chauvigny, à l'issue du dernier scrutin présidentiel contre 27,85% en France. La candidate du FN avait atteint 25,19% des votes contre 23,15% dans l'ensemble du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 18,68% (contre à un peu moins de 22%). Les tendances nationales des derniers jours boulverseront certainement la donne lors des législatives dans la commune ce dimanche, même si on ne pourra ignorer les spécificités locales. Et pour rappel, l'alliance des Insoumis et de ses alliés de gauche est remontée tout près de la majorité dans les sondages avant l'interdiction de publier tout nouveau sondage. Dans cette séquence, le RN est passé au-dessus des 19%.

Dans les 6 bureaux de vote de Chauvigny, les voix qui s'étaient portées sur Jean-Luc Mélenchon lors de la toute récente élection présidentielle seront peut être décisives ce dimanche pour les législatives. Le candidat insoumis avait cumulé 18,68% des suffrages le 10 avril dernier. Mais il faut encore y ajouter les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 4,01% et 2,05% au premier tour de la présidentielle. Autrement dit un total estimé à 24,74% pour la coalition de gauche.

Lors de la présidentielle d'avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait obtenu 30% des voix au premier tour à Chauvigny, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La candidate d'extrême-droite et l'ancien 3e homme de la présidentielle de 2022 avaient obtenu 25% et 19% des voix. Le choix des votants de Chauvigny était resté constant au second tour au profit d'Emmanuel Macron (58% des voix), laissant donc 42% des suffrages à Marine Le Pen. Les citoyens de cette agglomération feront-ils à nouveau confiance à Emmanuel Macron aux prochaines élections à l'image du premier tour de la présidentielle ? Quel candidat (ou candidate) les habitants de Chauvigny fixeront-ils en pole position des résultats des élections législatives en 2022 à l'occasion du premier tour de l'élection le 12 juin ?