Résultat des législatives à Civray - Election 2022 (86400) [PUBLIE]

13/06/22 00:59

Le résultat des élections législatives 2022 à Civray est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 3ème circonscription de la Vienne

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l'élection législative 2022 à Civray. Les 1785 habitants de Civray votant dans la 3ème circonscription de la Vienne ont jeté leur dévolu sur la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) dimanche 12 juin. Le niveau de l'abstention s'élève à 44% des électeurs enregistrés sur les listes électorales dans la commune pour cette circonscription législative, ce qui représente 784 non-votants. Pascal Lecamp a collecté 43% des suffrages au sein de la ville. Jason Valente (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Eric Soulat (Rassemblement National) le suivent grâce à dans l'ordre 19% et 15% des suffrages. Reste à savoir si les électeurs des 111 autres communes faisant partie de la 3ème circonscription de la Vienne feront les mêmes choix que ceux de Civray.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Civray Eric Soulat Rassemblement National 20,92% 14,86% Pascal Lecamp Ensemble ! (Majorité présidentielle) 20,75% 42,52% Jason Valente Nouvelle union populaire écologique et sociale 20,61% 18,75% Jean-Michel Clément Divers gauche 11,98% 10,35% François Bock Divers droite 8,68% 2,97% Léonard Zerbib Les Républicains 6,42% 3,89% Olivier Lepercq Reconquête ! 4,10% 3,07% Isabelle Barbot Ecologistes 2,27% 1,02% Patrick Minot Divers droite 1,77% 1,54% Sabine Bortolotti Droite souverainiste 1,41% 0,51% Soizic Jouan Divers extrême gauche 1,03% 0,51% Fatiha Boutayeb Divers 0,06% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Civray Taux de participation 51,90% 56,08% Taux d'abstention 48,10% 43,92% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,95% 1,70% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,88% 0,80% Nombre de votants 37 873 1 001

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Civray sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:26 - Quel candidat vont retenir les supporters de gauche à Civray ? Ce que décideront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et des autres candidats de gauche sera une clé du résultat de ces législatives 2022, à Civray comme dans le reste du pays. Cet électorat représentait 19,36% des suffrages en avril dernier dans la commune. Les reports des votes socialistes et écologistes sont aussi à observer ce dimanche dans la zone. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 3,33% et 2,56% au 1er tour de l'élection présidentielle. Soit un total estimé à 25,25% pour le bloc de gauche. 16:30 - Que peuvent dire les intentions de vote des législatives 2022 pour Civray ? Avec 29,36% des votes exprimés, à Civray, Emmanuel Macron avait glané la meilleure place à la dernière élection à la présidence de la République. Marine Le Pen arrivait à la deuxième place à 24,48%, surclassant Jean-Luc Mélenchon à 19,36% et Valérie Pécresse à 5,73%. Les mouvements nationaux des ultimes semaines changeront peut-être ce décor lors des législatives dans la commune. Et pour rappel, la Nupes s'est approchée de la majorité LREM-Ensemble dans les sondages avant la fin de campagne. Au même moment, le Rassemblement national n'a cessé de s'approcher des 20%. 14:30 - A la suite de la récente présidentielle, quelle sera la participation aux législatives à Civray ? Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Civray, qu'en sera-t-il de la participation ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet central en avril dernier. Elle se chiffrait à 25,48% à midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. Lors du second tour de la dernière élection présidentielle, 71,92% des personnes aptes à participer à une élection dans la commune avaient participé à l'élection, contre une participation de 73,61% au premier tour, c'est-à-dire 1 333 personnes. Les études indiquent que l'abstention est la plupart du temps supérieure chez les jeunes, cette situation peut-elle s'aggraver pour des législatives ? 11:30 - A l'annonce des résultats des élections législatives, quels seront les pourcentages d'abstention à Civray ? Faire son devoir électoral n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record lors de ces élections législatives ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 parlent d'eux-mêmes, l'abstention aux élections législatives atteignait 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour. L'analyse des derniers scrutins est l'occasion de se faire une idée du vote des électeurs de cette commune. Il y a 5 ans, au moment des législatives, sur les 1 770 inscrits sur les listes électorales à Civray, 50,62% étaient restés chez eux au premier tour. Le taux d'abstention était de 44,58% au second round. 09:30 - Les habitants de Civray ont jusqu'à 19 heures pour glisser leur bulletin dans l'urne Les clés de ces législatives 2022 à Civray sont limpides : la commune ne compte qu'une seule circonscription où s'opposent 12 candidats. Un nombre de candidatures au-dessus de celui du reste du pays. Autre point majeur: les votants ont jusqu'à 19 heures pour pénétrer dans l'isoloir. L'horaire de fermeture du bureau de vote a en effet été prolongé dans la commune pour limiter l'abstention.

Législatives 2022 à Civray : les enjeux

A l'occasion de l'élection présidentielle de 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait récolté 29% des votes au premier tour à Civray. Le chef de l'Etat de nouveau en exercice avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 24% et 19% des suffrages. Le choix des électeurs de Civray était resté identique au deuxième tour en faveur d'Emmanuel Macron (56% des voix). Marine Le Pen avait obtenu 44% des votes. Les électeurs de cette ville s'en remettront-ils à nouveau à Emmanuel Macron aux législatives à l'instar du premier tour de la présidentielle ? Quel sera le résultat des élections législatives 2022 à Civray ? Elles se dérouleront les 12 et 19 juin 2022.