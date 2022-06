Résultat des législatives à Gençay - Election 2022 (86160) [PUBLIE]

13/06/22 00:59

Résultat des législatives 2022 à Gençay

Le résultat des élections législatives 2022 à Gençay est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 3ème circonscription de la Vienne

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l'élection législative à Gençay. Au niveau de la 3ème circonscription de la Vienne, les 1263 citoyens de Gençay ont penché pour le candidat Divers droite. François Bock a réuni 32% des voix dans la ville. Jason Valente (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Pascal Lecamp (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) obtiennent 20% et 17% des voix. Ce résultat ne concerne présentement que le vote de Gençay. Les habitants de 111 communes voisines pourraient encore faire bouger le résultat de la législative dans cette circonscription. La participation parmi les citoyens habilités à voter dans la commune à l'échelle de la 3ème circonscription de la Vienne s'établit à 53%.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Gençay Eric Soulat Rassemblement National 20,92% 12,92% Pascal Lecamp Ensemble ! (Majorité présidentielle) 20,75% 16,72% Jason Valente Nouvelle union populaire écologique et sociale 20,61% 19,76% Jean-Michel Clément Divers gauche 11,98% 11,70% François Bock Divers droite 8,68% 32,07% Léonard Zerbib Les Républicains 6,42% 2,43% Olivier Lepercq Reconquête ! 4,10% 1,06% Isabelle Barbot Ecologistes 2,27% 0,91% Patrick Minot Divers droite 1,77% 0,76% Sabine Bortolotti Droite souverainiste 1,41% 0,46% Soizic Jouan Divers extrême gauche 1,03% 1,22% Fatiha Boutayeb Divers 0,06% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Gençay Taux de participation 51,90% 53,37% Taux d'abstention 48,10% 46,63% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,95% 1,78% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,88% 0,59% Nombre de votants 37 873 674

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Gençay sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:49 - Sur qui vont se porter les électeurs de gauche à Gençay ? Dans l'unique bureau de vote de Gençay, les voix accordées à Jean-Luc Mélenchon lors de l'élection présidentielle seront sans doute décisives ce dimanche pour les législatives 2022. L'Insoumis avait enregistré 19,49% des suffrages le 10 avril dernier. N'oublions pas non plus les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 2,46% et 2,14% au premier tour de la présidentielle. La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" peut donc potentiellement viser 24,09% à Gençay pour ce premier tour des élections législatives. 16:30 - Les sondages révélateurs des législatives 2022 à Gençay ? La majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se rapprocher dans les intentions de vote jusqu'à arriver à un minuscule point avant la fin de campagne, avec un Rassemblement national en embuscade, à près de 20%. Ces dynamiques des derniers jours rejailliront probablement sur le résultat des législatives à Gençay ce dimanche. Mais impossible de faire abstraction des particularités locales. Or le président avait obtenu 30,3% des voix à Gençay, au dernier scrutin présidentiel contre 27,85% en France. La candidate du FN avait cumulé 23,45% des suffrages contre 23,15% dans l'ensemble du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 19,49% (contre 22%). 14:30 - Le chiffre le plus attendu de ces élections législatives 2022 à Gençay reste l'abstention L'un des critères essentiels du scrutin législatif sera à n'en pas douter le niveau de participation à Gençay. La crainte d'une reprise de la pandémie de covid ainsi que ses conséquences en matière économique et sanitaire sont en mesure de détourner l'attention des citoyens de Gençay (86160) de leur devoir civique. Pour le second tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 292 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 70,05% avaient participé à l'élection. Le taux de participation était de 73,99% au premier tour, soit 956 personnes. En proportion, au niveau national, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle. 11:30 - L'abstention peut-elle battre un nouveau record à Gençay aux législatives 2022 ? Plus d'un électeur sur deux n'a pas voté pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2022 ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 parlent d'eux-mêmes, le taux de participation aux élections législatives représentait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour. Comment votent ordinairement les électeurs de cette ville ? Cinq ans plus tôt, à l'occasion des législatives, le pourcentage de participation avait atteint 51,61% au premier tour des inscrits sur les listes électorales de Gençay, à comparer avec une participation de 44,71% pour le deuxième tour. 09:30 - Les données clés des élections à Gençay Si jamais vous hésitez encore sur les 12 impétrants au premier tour dans la seule circonscription de Gençay, ne paniquez pas. L'unique bureau de vote ferme à 18 heures pour ces législatives 2022 dans la métropole.

Législatives 2022 à Gençay : les enjeux

Comme partout en France, les 1 804 électeurs de Gençay (86160) seront incités à participer à l'élection de leur député le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Quel prétendant favoriseront-ils ? Le président récemment réélu sera-t-il à même d'obtenir la majorité de l'hémicycle au vu des voix qu'il a rassemblées dans cette ville dès le premier tour de la présidentielle ? Durant la présidentielle d'avril dernier, Emmanuel Macron avait obtenu 30% des votes au premier tour à Gençay, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La candidate d'extrême-droite et le député actuel des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 23% et 19% des votes. Le choix des habitants de Gençay était resté constant au second tour au profit d'Emmanuel Macron (60% des voix), abandonnant par conséquent 40% des voix à Marine Le Pen.