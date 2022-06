Résultat de la législative à Lusignan : 2e tour en direct

Le potentiel avant ces législatives à Lusignan pour le bloc des Insoumis et de leurs alliés pouvait être évalué à 32,06% dans la commune. Un chiffre correspondant au cumul des voix de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Le candidat insoumis à la députation a pourtant cumulé 27,27% des suffrages il y a sept jours. .

15:30 - Quelle issue pour le second tour des élections à Lusignan ?

La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale a recueilli 27,27% des suffrages pour le premier tour de la législative le 12 juin dernier. Les candidats Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Rassemblement National la suivent avec dans l'ordre 19,73% et 17,12% des voix. D'après une étude Ifop-Fiducial pour LCI publiée le 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait décrocher entre 265 et 300 sièges au terme des législatives. L'union à gauche menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait rafler entre 180 et 210 députés.