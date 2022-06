En direct

19:26 - Quel verdict pour le bloc des Insoumis et des alliés de Jean-Luc Mélenchon à gauche à Lusignan ? Ce que choisiront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de la gauche en général sera une des questions clés de ces élections législatives, à Lusignan comme dans le reste du pays. Le candidat LFI avait enregistré 23,82% des suffrages il y a deux mois sur place. Les transferts des votes socialistes et écologistes ne sont pas non plus à négliger ce soir dans la commune. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 4,19% et 1,24% au 1er tour de l'élection présidentielle. Voilà qui donne un total probable de 29,25% pour la coalition de gauche.

16:30 - Les sondages d'intentions de vote, un repère pour le résultat des législatives 2022 à Lusignan ? Les dynamiques nationales des derniers jours se répercuteront certainement sur les législatives à Lusignan. Mais il convient tout de même de tenir compte des spécificités locales. La majorité incarnée par Ensemble et la coalition LFI-PS-EELV ont vu leur écart se réduire dans les intentions de vote jusqu'à descendre à 1 minuscule point avant la trêve, devant un Rassemblement national troisième, sous les 20%. Lors de la dernière élection, à Lusignan, Emmanuel Macron avait pu se hisser à la tête du vote au premier tour de la présidentielle avec 28,28% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 23,82%. On trouvait plus loin Marine Le Pen avec 23,34% et Éric Zemmour à 5,15%. Un résultat à mettre en perspective avec ce qui s'est passé à l’échelle nationale : un Emmanuel Macron à la meilleure place à près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%.

14:30 - À Lusignan, quel sera l'influence de la participation sur les résultats des élections législatives ? L'un des facteurs essentiels de ce scrutin législatif 2022 sera incontestablement le niveau de participation à Lusignan. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet central il y a deux mois. Elle se chiffrait à 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. Il y a 2 mois, pour le second tour de la dernière présidentielle, 21,41% des personnes en âge de voter dans la ville avaient déserté les urnes, contre une abstention de 19,58% au premier tour. La guerre entre la Russie et l'Ukraine serait par exemple capable de faire gagner le taux d'abstention à Lusignan (86600).

11:30 - La participation à Lusignan peut-elle encore descendre aux législatives 2022 ? Pour cerner plus précisément le vote des électeurs de cette ville, il est indispensable d'analyser les résultats des rendez-vous électoraux passés. Cinq années plus tôt, au moment des législatives, le pourcentage de participation avait représenté 52,04% au premier tour des inscrits sur les listes électorales de Lusignan. La participation était de 45,4% au dernier round. Le premier tour d'élection de ce 12 juin pourra-t-il établir le record d'abstention des élections législatives de 2017 ? Pour mémoire, au niveau du pays en 2017, le taux de participation aux législatives s'élevait à 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour, c’était déjà moins qu’en 2012.