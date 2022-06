Résultat de la législative à Rouillé : 2e tour en direct

19/06/22 18:11

Le résultat des législatives 2022 est autant espéré que le pourcentage de participation qui est toujours très bas lors de ce type de scrutin. Au niveau national, la participation était déjà un sujet central au second tour des élections législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% le midi et seulement 35,33% à 17 h. Au fil des consultations démocratiques passées, les 2680 habitants de cette localité ont dévoilé leurs préférences de vote. Il y a 5 ans, pendant les législatives, 51,89% des personnes en âge de voter à Rouillé avaient déserté les urnes au premier tour, à comparer avec un taux d'abstention de 48,49% au deuxième tour.

Selon un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié ce 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait décrocher entre 265 et 300 députés au terme des élections législatives. La Nupes menée par la France Insoumise pourrait accaparer entre 180 et 210 sièges. Les Républicains préserveraient entre 40 et 65 députés. Le RN de Marine Le Pen devrait réussir à monter son propre groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. Il convient néanmoins de tenir compte des caractéristiques locales, comme par exemple à Rouillé. Dimanche 12 juin lors du 1er round, les citoyens de Rouillé ont plébiscité la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) qu'ils ont gratifiée de 24,08% des bulletins de vote. En deuxième place, la candidature Rassemblement National glane 22,13% des suffrages. De son côté, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale obtient 21,9% des votes.

Les électeurs de Rouillé avaient livré 21,9% de leurs votes au bloc de gauche emmené par Jean-Luc Mélenchon il y a une semaine, pour la première étape de l'élection législative. Mais ce premier résultat est tout de même à mettre en perspective avec les voix de gauche qui pouvaient logiquement échoir à la Nupes après l'élection présidentielle. Or dans la localité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel étaient tombés à respectivement 16,27%, 3,41%, 1,25% et 2,57% en avril. Ce sont donc 23,5% d'électeurs en réalité que pouvait viser le bloc LFI-PS-EELV-PC pour ces législatives à Rouillé.

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l'élection législative à Rouillé. À Rouillé, les 1889 habitants votant dans la 3ème circonscription de la Vienne ont jeté leur dévolu sur le représentant Ensemble ! (Majorité présidentielle). Ce résultat ne concerne pour l'instant que le vote de Rouillé. Les habitants de 111 communes proches pourraient encore faire basculer le résultat de la législative dans la 3ème circonscription de la Vienne. Pascal Lecamp a rassemblé 24% des suffrages. Eric Soulat (Rassemblement National) et Jason Valente (Nouvelle union populaire écologique et sociale) le suivent grâce à dans l'ordre 22% et 22% des votes. Le niveau de l'abstention représente 52% des citoyens habilités à se rendre aux isoloirs au sein de la commune pour cette circonscription (984 non-votants).

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième, les électeurs vivant à Rouillé ( Vienne ) seront amenés à contribuer aux législatives comme partout en France. Pour quel prétendant voteront-ils ? Les votants de cette localité feront-ils à nouveau confiance à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux législatives à l'instar du premier tour de la présidentielle ? Durant la présidentielle d'avril dernier, Emmanuel Macron avait obtenu 30,11% des votes au premier tour à Rouillé, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais) et l'ancien président du "Parti de gauche" avaient obtenu 27,68% et 16,27% des votes. Le choix des habitants de Rouillé était resté inchangé au second tour au profit d'Emmanuel Macron (56,50% des suffrages), abandonnant ainsi à Marine Le Pen 43,50% des suffrages.