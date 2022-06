En direct

19:29 - Sur quel candidat vont se transférer les supporters de gauche à Rouillé ? Dans les 2 bureaux de vote de Rouillé, les voix accordées à Jean-Luc Mélenchon au 1er tour de la présidentielle seront probablement cruciales ce dimanche pour les élections législatives 2022. Le député de Marseille avait obtenu 16,27% des suffrages le dimanche 10 avril dans la cité. Les conversions des suffrages écologistes et socialistes sont aussi à regarder de près ce 12 juin sur ce territoire. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 3,41% et 1,25% au 1er tour de la présidentielle. Ce qui donne un potentiel de 20,93% pour la coalition de gauche dans la commune.

16:30 - Les sondages d'intentions de vote, un indicateur aussi pour le résultat des législatives 2022 à Rouillé ? Les indicateurs nationaux des dernières semaines auront probablement une résonnance à Rouillé dimanche. Mais il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. L'alliance LREM-Ensemble a vu son score reculer très près du bloc de gauche incarné par Jean-Luc Mélenchon dans les sondages ce vendredi soir (28% contre 27% dans le sondage Ipsos publié cette semaine). Le Rassemblement national, lui, a courru après les 20%. Au précédent scrutin, à Rouillé, Emmanuel Macron finissait à meilleure place au 1er tour de l'élection présidentielle avec 30,11% des voix, devant Marine Le Pen à 27,68%. On trouvait plus loin Jean-Luc Mélenchon à 16,27% et Éric Zemmour, quatrième avec 5,22%. Un verdict à comparer avec ce qui s'est passé dans l'ensemble du pays : un Emmanuel Macron en pôle position à un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%.

14:30 - Que retenir de la participation lors de la présidentielle à Rouillé ? Le taux d'abstention constituera immanquablement l'un des critères essentiels du scrutin législatif à Rouillé. La hausse généralisée des prix qui alourdit les finances des familles est capable de faire baisser la participation à Rouillé (86480). A l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, sur les 1 892 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 24,05% étaient restés chez eux. Le taux d'abstention était de 21,78% au premier tour. Pour rappel, à l'échelle nationale, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, plus qu'en 2017.

11:30 - À Rouillé quel était le taux de l'abstention à Rouillé en 2017 ? Comment ont voté traditionnellement les électeurs de cette ville lors des derniers rendez-vous électoraux ? A l'occasion des dernières législatives, 51,51% des électeurs de Rouillé avaient pris part au scrutin au premier tour. La participation était de 48,11% au second tour. Plus d'un électeur sur deux ne s'est pas rendu dans son bureau de vote pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2022 ? Les chiffres de la France en 2017 étaient les suivants : le pourcentage d'abstention aux élections législatives représentait 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour.