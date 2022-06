En direct

19:07 - Du côté de la Nupes, les 17,7% de Mélenchon à Valence-en-Poitou donnent de l'espoir Dans les 5 bureaux de vote de Valence-en-Poitou, les voix accordées à Jean-Luc Mélenchon au 1er tour de la présidentielle seront probablement cruciales ce dimanche pour les élections législatives. L'Insoumis avait cumulé 17,7% des suffrages en avril dernier dans la commune. Et c'est encore sans compter les votes du PS et d'EELV. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 3,01% et 2,05% au premier tour de l'élection présidentielle. Ce qui aboutit à un point de départ de 22,76% pour la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés pour ces législatives à Valence-en-Poitou.

16:30 - Les sondages, un signe pour le résultat des législatives 2022 à Valence-en-Poitou ? La coalition des Insoumis et de ses alliés de gauche s'est approchée de l'alliance LREM-Ensemble dans les sondages avant l'interdiction de publier tout nouveau sondage (27% contre 28% selon le dernier sondage). Pendant ce temps, le Rassemblement national a dépassé les 19%. Ces tendances nationales des derniers jours auront probablement un écho sur le résultat des législatives à Valence-en-Poitou. Mais il convient tout de même de tenir compte des particularités locales. Lors du premier tour de la dernière présidentielle, à Valence-en-Poitou, Marine Le Pen remportait la tête du vote avec 28,93% des voix, devant Emmanuel Macron à 27,37%. On trouvait plus loin Jean-Luc Mélenchon, en troisième position avec 17,7% et Éric Zemmour à 6,34%. En revanche dans l'ensemble du pays, Emmanuel Macron concluait cette première bataille avec près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%.

14:30 - La participation reste l'un des chiffres les plus attendus de ces élections législatives 2022 à Valence-en-Poitou À Valence-en-Poitou, l'un des facteurs décisifs de ces législatives sera immanquablement le niveau d'abstention. Le conflit militaire ukrainien serait en mesure d'éloigner les citoyens de Valence-en-Poitou des isoloirs. En avril 2022, au second tour de l'élection présidentielle, 26,35% des personnes habilitées à participer à une élection dans la localité avaient déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 23,65% au premier tour. En comparaison, à l'échelle nationale, la participation à la présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, moins qu'en 2017.

11:30 - Au moment des résultats des législatives, quels seront les pourcentages de participation à Valence-en-Poitou ? L'observation des résultats des derniers scrutins permet de cerner un peu mieux le vote des habitants de cette ville. Cinq ans plus tôt, pendant les législatives, 45,06% des personnes en âge de voter à Valence-en-Poitou avaient participé à l'élection au premier tour, à comparer avec une participation de 39,23% pour le second round. Avec une abstention qui grimpe continuellement depuis les années 1970 lors des élections législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Voici les chiffres de 2017 au niveau de l'Hexagone : le taux de participation aux législatives atteignait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour, moins qu'en 2012.