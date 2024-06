Résultat des législatives à Feuquières : l'élection 2024 en direct

14:24 - Élections législatives à Feuquières : impact de la démographie et de l'économie locale

Quelle influence les électeurs de Feuquières exercent-ils sur le résultat des législatives ? Dans le village, 20,51% des résidents sont des enfants, et 24,85% de plus de 60 ans. La pyramide des âges peut agir sur les orientations des politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (33,05%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 454 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. D'autres part, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (26,33%) et le nombre de résidences HLM (31,86% des logements) font ressortir les défis sociaux et économiques auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'instruction à Feuquières mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 43,17% des résidents sans diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.