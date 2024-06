Résultat des législatives à Jouy-sous-Thelle : l'élection 2024 en direct

14:24 - Comment la composition démographique de Jouy-sous-Thelle façonne les résultats électoraux ?

Quel portrait faire de Jouy-sous-Thelle, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec une population de 1 058 habitants répartis dans 463 logements, cette localité présente une densité de 81 habitants par km². Ses 55 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social se compose de 314 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la localité, 23,66% de la population est âgée de 14 ans et moins, et 3,91% sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les orientations des mesures, notamment en matière d'éducation et de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 25,2% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette mosaïque sociale, 55,1% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 83,75 euros, accable une ville qui vise plus de prospérité. À Jouy-sous-Thelle, où les moins de 30 ans représentent 38% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir florissant pour tous.