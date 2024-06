Résultat des législatives à Berthecourt : l'élection 2024 en direct

Devant le bureau de vote de Berthecourt, les citoyens se regroupent pour choisir leur député. Avec ses 1 595 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vitalité démographique. Ses 92 entreprises démontrent une économie prospère. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (13,55%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Les habitants, dont 35,68% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette diversité sociale, 44,62% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 117,87 €, pèse sur une commune qui ambitionne plus de prospérité. Chaque bulletin comptabilisé aujourd'hui à Berthecourt écrit une nouvelle page de l'histoire du pays.

09:32 - La mobilisation des citoyens aux élections législatives à Berthecourt

Ce dimanche, lors des élections législatives à Berthecourt, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 57,89% au premier tour et seulement 57,04% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il pour les législatives à Berthecourt ? Pour comparer, au niveau du pays, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 52,49% au premier tour et 53,77% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017. En avril 2022, au premier tour de la dernière présidentielle, 24,01% des personnes en capacité de participer à une élection dans la ville avaient refusé de se rendre aux urnes, contre une abstention de 21,99% au second tour.