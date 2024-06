Résultat des législatives à Ons-en-Bray : l'élection 2024 en direct

En direct

14:53 - Quel résultat pour le Rassemblement national ce dimanche à Ons-en-Bray ? Le résultat du plus récent scrutin législatif peut sembler un indicateur clé au moment de l'élection de ces 30 juin et 7 juillet. Lors des législatives 2022, le RN tirait son épingle du jeu à Ons-en-Bray. C'est en effet Philippe Ballard qui arrivait en tête au premier tour avec 36,77% dans la commune, qui votait pour la 2ème circonscription de l'Oise. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la cité, avec 56,43%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 43,57%.

11:02 - Ons-en-Bray : quand les données démographiques façonnent les urnes Quel portrait faire d'Ons-en-Bray, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec ses 1 378 habitants, cette localité possède une certaine vigueur démographique. Ses 82 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social comprend 450 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la localité, 16,65% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 4,57% ont 75 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 35,09% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette diversité sociale, 42,22% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1149,87 €, accable une commune qui aspire à un avenir prospère. Finalement, Ons-en-Bray incarne les intérêts et les objectifs de la France contemporaine.

09:32 - Abstention à Ons-en-Bray : que retenir des précédentes élections ? À Ons-en-Bray, le taux de participation sera indéniablement l'un des facteurs importants de ces élections législatives. Pour mémoire, dans la localité, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 44,1% au premier tour. Au deuxième tour, 43,09% des votants se sont déplacés. Qu'en sera-t-il cette année à Ons-en-Bray ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle atteignait 18% à 12 heures et seulement 39% à 17 heures pour le premier tour. Il y a deux ans, au premier tour de la dernière présidentielle, 77,63% des électeurs habilités dans la localité avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 78,88% au deuxième tour, c'est-à-dire 818 personnes.