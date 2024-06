Résultat des législatives à Saint-Sulpice : l'élection 2024 en direct

11:02 - Élections à Saint-Sulpice : l'impact des caractéristiques démographiques

Dans les rues de Saint-Sulpice, le scrutin est en cours. Avec ses 1 043 habitants, cette localité peut compter sur une certaine vitalité démographique. Avec 51 entreprises, Saint-Sulpice se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la localité, 23,02% des résidents sont des enfants, et 4,11% ont 75 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 40,52% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, 50,65% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 367,55 euros, accable une commune qui désire un avenir prospère. Pour conclure, Saint-Sulpice incarne les enjeux et les aspirations de la France contemporaine.