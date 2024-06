Résultat des législatives à Ponchon : l'élection 2024 en direct

Se retourner sur le scrutin législatif le plus récent apparaît comme une évidence au moment du rendez-vous crucial des 30 juin et 7 juillet. Le RN se hissait en pôle position à Ponchon au cours des élections des députés en 2022. On retrouvait en effet Philippe Ballard au sommet au premier tour, avec 35,22% dans la ville, qui faisait partie de la 2ème circonscription de l'Oise. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la localité, avec 60,98%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 39,02%.

11:02 - Comment la composition démographique de Ponchon façonne les résultats électoraux ?

La composition démographique et la situation socio-économique de Ponchon déterminent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les élections législatives. La répartition par âge pourrait agir sur les priorités politiques en matière d'instruction et de santé. Dans le village, 19,96% de la population est âgée de 14 ans et moins, et 20,5% de plus de 60 ans. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (16,37%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 397 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (12,73%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (7,57%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Ponchon mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 17,28% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.