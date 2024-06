Résultat des législatives à Saint-Aubin-en-Bray : l'élection 2024 en direct

Le verdict du plus récent scrutin législatif est un précédent précieux au moment de l'élection de ces 30 juin et 7 juillet. Les élections législatives 2022 avaient offert un puissant démarrage pour le RN à Saint-Aubin-en-Bray. Dans la commune, partie intégrante de la 2ème circonscription de l'Oise, c'est Philippe Ballard qui s'imposait au premier tour avec 36,01%. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la localité, avec 62,53%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 37,47%.

11:02 - L'avenir de la France se décide aussi à Saint-Aubin-en-Bray

La démographie et le contexte socio-économique de Saint-Aubin-en-Bray contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les législatives. Dans le village, 38% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 4,77% sont des personnes âgées. La pyramide démographique pourrait avoir un effet sur les orientations des mesures en ce qui concerne l'éducation et la santé. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (13,63%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 369 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,35%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (5,09%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Saint-Aubin-en-Bray mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,57% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.