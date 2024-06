Résultat des législatives à Moliens : l'élection 2024 en direct

En direct

14:53 - Le RN en pôle position au premier tour des dernières législatives à Moliens Le verdict du scrutin législatif le plus récent peut sembler un indicateur clé au moment de l'élection qui nous intéresse aujourd'hui. Il y a deux ans pour les législatives, le Rassemblement national parvenait en pôle position à Moliens. On retrouvait en effet Philippe Ballard en tête au premier tour, avec 51,01% dans la cité, partie intégrante de la 2ème circonscription de l'Oise. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la cité, avec 66,76%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 33,24%.

11:02 - Moliens : législatives et dynamiques démographiques Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Moliens montrent des tendances évidentes qui pourraient influencer les résultats des élections législatives. Le taux de chômage à 14,26% peut avoir un effet sur les inquiétudes des électeurs en matière de mesures sur le travail. Avec 47,72% de population active et une densité de population de 120 hab par km², ces données pourraient présager une implication électorale plus importante. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (20,04%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 351 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (18,15%) met en évidence des besoins de soutien familial, et le pourcentage de salariés en CDD (10,25%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Moliens mettent en avant une diversité de qualifications, avec 42,16% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.

09:32 - Moliens : retour sur l'abstention aux dernières élections législatives L'observation des résultats des dernières consultations politiques permet de comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette commune. Il y a trois semaines, au moment des précédentes élections européennes, 44,2% des inscrits sur les listes électorales de Moliens avaient déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 43,25% pour le scrutin européen de 2019. Pour rappel, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 54% au premier tour. Au second tour, 52,95% des citoyens ne se sont pas déplacés. Lors du premier tour de l'élection présidentielle, sur les 766 personnes en âge de voter au sein de la commune, 18,41% étaient restées chez elles. L'abstention était de 17,23% au deuxième tour.