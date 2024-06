En direct

19:51 - Une fourchette de 22% à 29% pour le Nouveau Front populaire à Chauvigny Une autre interrogation de ces législatives sera celle du choix des électeurs de gauche après l'arrivée du Front populaire. Lors des élections européennes, Raphaël Glucksmann a obtenu 15,23% à Chauvigny. Mais on donne la gauche plus haut ce dimanche soir, puisque l'union relookée s'élève virtuellement à 29% cette fois, en additionnant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). La réserve de voix n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Chauvigny, le binôme Nupes avait par ailleurs obtenu 22,45% des votes dans la commune. Un chiffre à comparer enfin avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - En 5 ans, l'extrême droite a grappillé 9 points à Chauvigny Que peut-on conclure de cet ensemble hétéroclite de données ? Ce sont déjà 9 points qui ont ainsi été gagnés par le RN au niveau de la commune entre sa part de votes des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. Il n'est donc pas exclu que le RN puisse dépasser les 30% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un résultat du RN dans la moyenne à Chauvigny au début du mois Une autre élection a eu lieu bien plus récemment encore dont le verdict est aussi à observer avec précision. D'autant que l'événement, majeur, est le déclencheur de l'élection qui nous préoccupe maintenant. Le résultat de la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella tête de liste aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Chauvigny, avec 31,84%, soit 859 voix dans la ville. Le RN a alors doublé Valérie Hayer à 16,6% et Raphaël Glucksmann à 15,23%.

14:32 - Qui a gagné la présidentielle il y a deux ans à Chauvigny ? C'est incontestablement le choix de celui qui va présider la France qui est la référence sur les préférences des habitants d'une commune. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Chauvigny lors du premier tour de la présidentielle avec 29,65%, dépassant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 25,19%. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour finissaient au pied de ce podium avec respectivement 18,68% et 5,54% des suffrages. Et Marine Le Pen n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 42,41% contre 57,59%.

12:32 - Le parti présidentielle en pôle position au premier tour des législatives il y a deux ans à Chauvigny Au niveau local comme au niveau national, le résultat de Jordan Bardella aux élections législatives2024 sera très scruté. Lors des dernières législatives, le RN trébuchait au premier tour dans la commune de Chauvigny, obtenant 18,37% des votes sur place, contre 25,32% pour Pascal Lecamp (LREM). Et le second tour ira dans le même sens avec encore Pascal Lecamp (Ensemble ! - Majorité présidentielle) finalement en tête localement.

11:02 - Démographie et politique à Chauvigny, un lien étroit La composition démographique et la situation socio-économique de Chauvigny façonnent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les législatives. Avec 30% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 11,61%, les jeunes et les demandeurs d'emploi constituent des segments démographiques cruciaux. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (73,93%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 2 713 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (19,06%) révèle des impératifs de suivi familial, et le taux de salariés en CDD (10,87%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Chauvigny mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 16,85% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

09:32 - Retour sur la participation lors des élections législatives précédentes à Chauvigny Le niveau d'abstention sera immanquablement un facteur essentiel de ce scrutin législatif à Chauvigny. La hausse généralisée des prix qui grève le budget des Français cumulée avec les inquiétudes liées à la situation géopolitique actuelle, pourraient en effet impacter la participation à Chauvigny. A l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, 76,75% des électeurs dans l'agglomération avaient participé au vote. Le taux de participation était de 74,8% au second tour, ce qui représentait 4 031 personnes. Pour comparer, dans l'agglomération, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 50,22% au premier tour et seulement 48,53% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il pour les élections législatives à Chauvigny ? Quel député succédera à Pascal Lecamp dans la 3ème circonscription de la Vienne ?