19:49 - Le Nouveau Front populaire pourrait compter entre 18% et 23% à Civray lors de ces législatives L'union des partis de gauche aux dernières législatives étant terminée, vers quel bulletin vont se tourner ses électeurs lors de ces nouvelles élections de 2024 ? Et surtout, quelle part va se diriger vers le Nouveau Front populaire ? La liste Glucksmann, soutenue par le PS, avait cumulé 13,29% à Civray il y a quelques jours. Mais le verdict pour la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des électeurs de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine le 9 juin. En d'autres termes, un total tournant autour des 23% sur place. A l'issue du premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs glané 18,75% des voix dans la commune.

18:42 - En cinq ans, l'extrême droite a grappillé 13 points à Civray Difficile de prédire ce qui va se passer après tous ces chiffres. Mais quelques grandes lignes apparaissent… Alors qu'au niveau du pays, les résultats du RN ont culminé à plus de 30% des voix au scrutin européen de juin, soit environ huit points de plus qu'aux européennes précédentes, la progression locale apparaît plus puissante encore. Le parti frontiste a en effet déjà progressé de 13 points ici entre 2019 et 2024. Il est donc possible que le RN termine à près de 22% à Civray ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - La liste Rassemblement national à 36,48% à Civray au début du mois Le résultat de ces législatives va certainement plus s'approcher de l'équilibre établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. C'est en effet la liste portée par Bardella qui a remporté les européennes 2024 à Civray, avec 36,48% des votes, soit 313 voix dans la ville, devant la liste portée par Valérie Hayer avec 18,18%, et Raphaël Glucksmann avec 13,29%.

14:32 - Quel a été l'issue de l'élection présidentielle 2022 à Civray ? Le choix de celui qui va présider la France est sans doute la principale clé pour juger une préférence politique locale. Civray avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 24,48%, Marine le Pen était distancée à la deuxième place par son rival, porté par 29,36% des suffrages. Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse se contentaient des troisième et quatrième places- avec respectivement 19,36% et 5,73% des voix. Et la cheffe du RN n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 44,11% contre 55,89%.

12:32 - Quel score pour le bloc présidentiel aux législatives 2024 à Civray ? Au niveau local comme dans le reste de la France, le résultat de la formation dirigée par Jordan Bardella à ces législatives sera très commenté. Le RN n'a pas convaincu dans la commune de Civray il y a deux ans, lors des élections législatives, avec 14,86% au premier tour, contre 42,52% pour Pascal Lecamp (Ensemble !), Civray faisant partie de la 3ème circonscription de la Vienne. Et le second tour ira dans le même sens avec encore Pascal Lecamp (Ensemble ! - Majorité présidentielle) finalement en tête localement.

11:02 - Le poids démographique et économique de Civray aux législatives La composition démographique et socio-économique de Civray détermine les préoccupations et les intérêts des électeurs, influant ainsi sur le résultat des élections législatives. Avec une densité de population de 306 hab par km² et 32,16% de population active, ces données pourraient présager un engagement électoral plus fort. Le taux de chômage à 16,19% peut avoir un effet sur les attentes des électeurs quant aux mesures sur l'emploi. Un salaire moyen mensuel net de 1856,04 euros/mois peut être révélateur de la précarité économique de certains foyers. Le nombre de familles monoparentales (12,21%) met en évidence des besoins de soutien social, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (11,93%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Civray mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 45,04% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.

09:32 - Les premiers chiffres de participation attendus à 12h : quelle situation à Civray ? L'une des clés du scrutin législatif sera immanquablement la participation à Civray. La flambée des prix des matières premières qui grève le budget des familles serait susceptible de renforcer l'engagement civique des habitants de Civray. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 28,08% des personnes aptes à voter dans la commune avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 26,39% au premier tour. En proportion, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 43,92% au premier tour et seulement 46,04% au deuxième tour. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Civray cette année ? Quel député succédera à Pascal Lecamp dans la 3ème circonscription de la Vienne ?