Résultat des législatives à Coulombiers : l'élection 2024 en direct

Le panorama établi à l'issue des élections il y a quelques semaines est majeur. Consulter des résultats aussi récents peut donc sembler encore plus indispensable au moment du scrutin de ce dimanche 30 juin. Le 9 juin en effet, à Coulombiers, la liste RN, avec Jordan Bardella comme tête de file, a remporté l'élection, glanant 38,71% des votes contre Raphaël Glucksmann à 15,9% et Valérie Hayer à 13,82%. Ce qui correspond à 168 bulletins dans la cité.

La préférence des habitants d'une ville émerge bien souvent le plus dans le verdict de l'élection du locataire de l'Elysée. La ville de Coulombiers s'était clairement tournée vers Marine Le Pen au terme de l'élection à la présidence de la République de 2022 puisque la candidate de l'ancien Front national écrasait le match avec 28,53% au 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 26,49% et 17,32% des voix. La quatrième place était pour Éric Zemmour, avec seulement 5,24% des suffrages. Avec 47,1%, la patronne du RN s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 52,9%.

Le Rassemblement national arrivait en pôle position à Coulombiers lors des élections du Parlement il y a deux ans. On retrouvait en effet Eric Soulat en tête au premier tour, avec 25,99% dans la commune, qui votait pour la 3ème circonscription de la Vienne. Mais c'est finalement Pascal Lecamp (LREM) qui avait séduit les électeurs de Coulombiers au second tour, avec 51,79%.

11:02 - Coulombiers : quand les données démographiques façonnent les urnes

À Coulombiers, les caractéristiques démographiques et socio-économiques définissent le paysage politique et peuvent jouer un rôle lors des élections législatives. La répartition démographique pourrait agir sur les orientations des politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Dans le village, 33% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 28,21% ont plus de 60 ans. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (85,85%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 416 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,90%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (5,56%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Coulombiers mettent en avant une diversité de qualifications, avec 29,1% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut impacter le taux de participation dans la commune.