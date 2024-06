En direct

19:47 - À Gençay, qui vont élire les supporters de l'ancienne Nupes ? La coalition de gauche aux dernières législatives ayant explosé en vol, que deviendront ses électeurs lors de ces élections de 2024 ? Et surtout, seront-ils vraiment convaincus par le Nouveau Front populaire ? Le jour du premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait obtenu 19,76% des votes dans la localité. Au moment des européennes plus récemment, la liste Glucksmann s'est arrogée 14,08% à Gençay. Mais on peut en revanche remonter ce score à 28% pour la gauche pour ce premier round dans la commune, la part de voix du leader PS-Place Publique étant à gonfler avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (6,88%), de l'EELV Marie Toussaint (4,48%) ou encore de Léon Deffontaine (4,32%).

18:42 - 9 points arrachés en 5 ans par le RN à Gençay Difficile de mettre en perspective cette masse de données. Mais des indices se dégagent… Ce sont déjà 9 points qui ont ainsi été glanés par le RN à l'échelle de la commune entre sa part de voix des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. Il y a donc des raisons de penser que le RN puisse atteindre voire dépasser les 20% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le RN à son niveau national à Gençay le 9 juin Il y a eu un autre scrutin très récemment qu'il faut aussi observer de près. D'autant que ce séisme est le préalable à l'élection qui nous préoccupe maintenant. Le score de la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef en 2024, était en effet au plus haut à Gençay, à 30,4%. Le mouvement nationaliste a alors doublé Valérie Hayer à 16,96% et Raphaël Glucksmann à 14,08%.

14:32 - Gençay avait voté Macron lors de l'élection présidentielle C'est sans doute le scrutin présidentiel qui est le meilleur indice sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Marine Le Pen était deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 23,45% contre 30,3% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse prenaient les troisième et quatrième places avec respectivement 19,49% et 4,93% des suffrages. Et la patronne du RN ne créait pas la surprise au second tour, avec 39,95% contre 60,05%.

12:32 - Quel résultat dans les urnes lors des législatives il y a deux ans à Gençay ? Le score du RN sera le principal enseignement localement pour cette élection 2024. Le RN ne convainquait pas à Gençay il y a deux ans, lors des élections du Parlement, avec 12,92% au premier tour, contre 32,83% pour François Bock (Divers droite), Gençay étant partie intégrante de la 3ème circonscription de la Vienne. Au second tour, le RN échouait également, laissant cette fois la victoire locale aux concurrents étiquetés Ensemble ! - Majorité présidentielle avec 37,60% contre 62,40% pour les vainqueurs. C'est en revanche Pascal Lecamp (Ensemble ! - Majorité présidentielle) qui arrivait premier au finish cette fois.

11:02 - Élections législatives à Gençay : un éclairage démographique Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les législatives à Gençay comme dans toute la France. Dotée de 995 logements pour 1 708 habitants, la densité de la ville est de 365 hab/km². Ses 108 entreprises attestent une économie florissante. Le pourcentage de ménages détenant au moins une automobile (71,96%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. Les électeurs, comprenant une proportion de 41,59% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, près de 53,91% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1985,16 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. À Gençay, les spécificités locales, tels que l'emploi, l'écologie et l'immigration, rejoignent celles de la France dans son ensemble.

09:32 - Gençay : la mobilisation des électeurs aux élections législatives Qu'en sera-t-il de la participation ce 30 juin 2024, lors du premier tour des législatives à Gençay (86160) ? Pour mémoire, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 53,37% au premier tour et seulement 44,51% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Gençay cette année ? Pour mémoire, à l'échelle nationale, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017. Lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, 70,05% des inscrits sur les listes électorales de la commune s'étaient rendus aux urnes. La participation était de 73,99% au premier tour, c'est-à-dire 956 personnes.