En direct

19:49 - À Lusignan, qui va faire main basse les 27,27% de l'ancienne Nupes ? L'union des partis de gauche aux dernières législatives étant terminée, que décideront ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Quelle part optera pour le Front populaire ? Donner une estimation n'est pas sans risque. Lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Lusignan, le binôme Nupes avait en effet réuni 27,27% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Une percée à compléter avec les 30% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle quelques semaines plus tôt, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part optera pour le Front populaire, représentant les insoumis, les socialistes, les communistes, les écologistes et d'autres, et annoncé dans un combat serré avec l'alliance macroniste dans les intentions de vote ? A l'issue des élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann s'est élevé à 15,22% à Lusignan. Reste que dans la commune, il faudra aussi compter sur les 9,15% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 5,47% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,69% de Léon Deffontaine (PC). Soit un cumul de 31% cette fois.

18:42 - Le Rassemblement national à Lusignan, un favori aux législatives ? Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. La progression du RN est déjà forte à Lusignan entre le score de Jordan Bardella en 2019 (25,12%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (29,55%), de l'ordre de 4 points. Mais celle-ci se profile comme plus importante encore aux législatives 2024, les études sondagières offrant plutôt au RN un résultat de 30 à 35% dans l'ensemble du pays, loin des 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver à 25% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même qu'aux européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Un 29,55% dans la moyenne nationale pour le RN à Lusignan au début du mois Un autre rendez-vous électoral a eu lieu bien plus récemment encore qu'il convient d'analyser de près. D'autant qu'il s'agit d'un raz de marée. Le résultat de la liste RN, emmenée par Jordan Bardella en 2024, était en effet au plus haut à Lusignan, à 29,55%, soit 297 voix. L'extrême droite a alors doublé Valérie Hayer à 15,32% et Raphaël Glucksmann à 15,22%.

14:32 - Le résultat de la dernière présidentielle, un marqueur aussi à Lusignan C'est probablement l'élection suprême qui en dit le plus sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Chez les électeurs de Lusignan, Marine Le Pen n'avait pas vraiment imposé ses idées lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat en 2022. Avec un timide 23,34%, la cheffe du Rassemblement national était battue par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 28,28% et 23,82% des bulletins exprimés. C'est finalement un certain Emmanuel Macron qui s'imposera avec 61,44% contre 38,56% pour Le Pen au second round sur place.

12:32 - Jason Valente (Nouvelle union populaire écologique et sociale) devant ses concurrents lors des législatives il y a deux ans à Lusignan Le RN se prenait les pieds dans le tapis à Lusignan il y a deux ans, lors des législatives, avec 17,12% au premier tour, contre 27,27% pour Jason Valente (LFI-PS-PC-EELV), Lusignan faisant partie de la 3ème circonscription de la Vienne. Au second tour, le RN échouait également, laissant cette fois la victoire locale aux concurrents étiquetés Ensemble ! (60,24% contre 39,76% pour le RN). C'est en revanche Pascal Lecamp (Ensemble !) qui arrivait premier au finish cette fois.

11:02 - Lusignan : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives Quel portrait faire de Lusignan, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec une population de 2 589 habitants répartis dans 1 386 logements, cette commune présente une densité de 70 hab/km². Avec 165 entreprises, Lusignan offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la commune, 14,11% des résidents sont des enfants, et 15,06% sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les orientations des directives en matière d'instruction et de santé. Les habitants, dont 34,86% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Malgré un taux de chômage de 8,2%, la ville révèle un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2040,48 €/mois. Chaque vote exprimé ce 9 juin 2024 à Lusignan participe à l'histoire de la France.

09:32 - Taux de participation aux élections : focus sur Lusignan Ce 30 juin 2024, lors du premier tour des législatives à Lusignan (86600), qu'en sera-t-il de l'abstention ? Il y a 2 ans, à l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, sur les 1 854 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 21,41% étaient restés chez eux. L'abstention était de 19,58% au premier tour. Pour comparer, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 43,06% au premier tour et seulement 47,88% au deuxième tour. La volonté des habitants de faire "barrage" à l'extrême-droite est en mesure de ramener les citoyens de Lusignan dans les bureaux de vote.