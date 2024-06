Résultat des législatives à Marthod : l'élection 2024 en direct

En direct

17:23 - 40,51% pour la liste Bardella à Marthod le 9 juin Le verdict des élections il y a quelques jours est incontournable. Rappeler l'épilogue du tout dernier test électoral apparaît donc comme d'autant plus indispensable au moment de se préparer au scrutin de ce 30 juin. Si on se penche sur le détail, 252 votants de Marthod ont en effet préféré la liste Rassemblement national il y a quelques jours, aux européennes. La liste, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef, a glané 40,51% des voix face à Raphaël Glucksmann à 12,86% et Valérie Hayer à 11,41%.

14:32 - Marthod avait voté Le Pen au premier tour de la dernière présidentielle La ville de Marthod avait plébiscité Marine Le Pen au moment de l'élection à la présidence de la République de 2022 puisque la cheffe de file du parti frontiste écrasait le match avec 34,09% au 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 22,12% et 17,1% des voix. La quatrième place était pour Éric Zemmour, avec seulement 5,47% des voix pour sa part. Rebelotte pour Marine Le Pen au deuxième tour devant Emmanuel Macron avec 54,79%.

12:32 - Qu'avaient dit les législatives en 2022 à Marthod ? Le nombre d'électeurs séduits par le RN va être le déterminant à l'échelle locale pour ces élections législatives. Aux législatives en 2022 à Marthod, le RN terminait à la seconde position sur le podium, 25,27% des habitants passés par l'isoloir ayant choisi son binôme, contre 28,55% pour Vincent Rolland (Les Républicains) au premier tour. Au tour suivant, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme Les Républicains avec 64,41%. Vincent Rolland remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Marthod : quand les données démographiques façonnent les urnes Dans les rues de Marthod, les élections sont en cours. Avec ses 1 339 habitants, ce village peut compter sur une certaine vigueur démographique. Ses 86 entreprises démontrent un certain dynamisme. Dans le village, 29% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 28,7% ont 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les orientations des mesures, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 44,77% de retraités, démontreront-ils leur engagement en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette diversité sociale, près de 49,54% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 140,13 € pourrait devenir un défi financier pour la commune. Marthod incarne la vigueur et l'authenticité d'un pays en pleine transformation.

09:32 - Election à Marthod : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes Afin de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette commune, il est indispensable d'analyser les résultats des scrutins électoraux précédents. Au moment des élections européennes du mois de juin 2024, le taux d'abstention atteignait 40,34% des électeurs de Marthod. L'abstention était de 50,88% il y a 5 ans. Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 47,66% au premier tour. Au second tour, 50,0% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il pour les législatives à Marthod ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà examinée en juin 2022. Elle s'élevait à 18,4% le midi et seulement 39,4% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.