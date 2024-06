En direct

19:51 - Un résultat aux législatives entre 17% et 23% à Montmorillon pour la nouvelle union de la gauche ? La Nupes étant terminée, que décideront ses électeurs au cours de ces nouvelles élections de 2024 ? Et surtout, combien se tourneront vers le Front populaire ? Pour le premier round des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 17,93% des votes dans la commune. Une performance à mettre en perspective avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. La liste Place-Publique emmenée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS a plus récemment terminé à 15,66% à Montmorillon le 9 juin. Reste que dans la localité, il faudra aussi jauger les 4,27% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 2,8% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,85% de Léon Deffontaine (PCF). Soit un total de 23% cette fois.

18:42 - Le Rassemblement national a nettement séduit à Montmorillon en 5 ans Difficile de mettre en perspective toutes ces données. Mais des indices apparaissent… Alors que sur la France entière, les résultats du RN ont atteint plus de 30% des suffrages aux élections européennes de 2024, soit près de 8 points de plus qu'aux européennes 2019, la tendance locale semble décuplée. Le parti frontiste a en effet déjà progressé de 10 points sur place entre 2019 et 2024. Il n'est donc pas exclu que le RN puisse atteindre voire dépasser les 30% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Bardella à son niveau national à Montmorillon il y a trois semaines Mentionner les résultats de la toute dernière élection en date peut aussi sembler pertinent au moment d'appréhender le scrutin de ce dimanche 30 juin. C'est en effet la liste d'extrême droite emmenée par Jordan Bardella qui s'est imposée en tête des élections européennes il y a trois semaines à Montmorillon, avec 33,7% des électeurs, soit 710 voix dans la ville, devant la liste de Valérie Hayer avec 17,66%, suivie par Raphaël Glucksmann avec 15,66%.

14:32 - 31,75% pour Emmanuel Macron au premier tour de la dernière présidentielle à Montmorillon C'est sans doute le choix du président de la République qui est l'indice le plus révélateur concernant les préférences des habitants d'une commune. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Montmorillon lors du premier tour de la présidentielle avec 31,75%, devant Marine Le Pen. La patronne du RN obtenait 24,18%. L'échec était plus fort encore pour Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse, avec respectivement 16,64% et 5,92% des voix. Et Marine Le Pen ne créait pas la surprise au second tour, avec 41,13% contre 58,87%.

12:32 - Quel résultat à Montmorillon pour la majorité au premier tour ? Lors des dernières législatives, le Rassemblement national ratait la marche au premier tour dans la ville de Montmorillon, cumulant 17,88% des votes sur place, contre 20,48% pour Pascal Lecamp (Ensemble !). Sur la commune de Montmorillon, c'est finalement une majorité LREM qui sera désignée au cours du second tour, achevant la mise à l'écart du Rassemblement national. Une victoire, donc, pour Pascal Lecamp dans la localité.

11:02 - Élections législatives à Montmorillon : impact de la démographie et de l'économie locale En pleine campagne électorale législative, Montmorillon est perçue comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 5 919 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 406 entreprises attestent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social se compose de 1 661 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans l'agglomération, 24% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 15,27% ont plus de 75 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. La présence de 204 résidents étrangers participe à son pluriculturalisme. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 13,57%, la commune révèle un revenu moyen par foyer fiscal de 22 823 € par an, jouissant d'une certaine prospérité. En somme, à Montmorillon, les problématiques locales rejoignent celles de la France dans son ensemble.

09:32 - Montmorillon : la mobilisation des citoyens aux élections législatives À Montmorillon (86500), l'une des clés des élections législatives sera indiscutablement l'abstention. En avril 2022, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, 75,21% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 76,1% au premier tour, soit 3 238 personnes. Pour rappel, dans la ville, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 51,02% au premier tour. Au deuxième tour, 48,85% des votants ont exercé leur droit de vote. La hausse généralisée des prix qui pèse sur le budget des Français pourrait renforcer l'engagement civique des habitants de Montmorillon.