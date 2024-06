En direct

19:48 - À Rouillé, le résultat de la Nupes aux dernières législatives fait envie La Nupes, qui a été dissoute malgré sa percée lors des dernières législatives, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque aller directement vers la nouvelle alliance à gauche lors de ces nouvelles élections ? Lors des européennes, Raphaël Glucksmann a glané 14,33% à Rouillé. Mais le verdict pour la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des suffrages accordés à Manon Aubry (4,67%), l'EELV Marie Toussaint (4,13%) ou encore ceux du PCF Léon Deffontaine (1,85%) le 9 juin. En d'autres termes, un cumul tournant autour des 23% sur place. Le niveau est élevé : lors du premier tour des législatives en 2022, à Rouillé, le binôme Nupes avait par ailleurs rassemblé 21,9% des votes dans la localité. Une percée à mettre en perspective enfin avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - Une évolution notable du RN à Rouillé Alors que conclure de cet ensemble de données ? Alors qu'au niveau national, les résultats du Rassemblement national ont grimpé à plus de 31% des suffrages aux européennes de juin, soit environ 8 points de plus qu'aux européennes précédentes, la dynamique locale semble plus forte encore. Le parti a en effet déjà gagné 11 points sur place entre 2019 et 2024. Il est donc possible que le RN dépassera les 30% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un avantage du RN à Rouillé au début du mois Le résultat de ce dimanche 30 juin va certainement plus s'approcher du verdict établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. C'est en effet la liste Rassemblement national présentée par Jordan Bardella qui s'est imposée aux européennes il y a trois semaines à Rouillé, avec 37,02% des suffrages exprimés devant celle de Valérie Hayer avec 15,74%, elle-même suivie par Raphaël Glucksmann avec 14,33%.

14:32 - 30,11% pour Emmanuel Macron au premier tour de l'élection présidentielle à Rouillé Le choix du locataire de l'Elysée est incontestablement la meilleure loupe pour appréhender au mieux une tendance politique locale. Marine Le Pen était deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 27,68% contre 30,11% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour finissaient au pied de ce podium avec respectivement 16,27% et 5,22% des suffrages. Et la candidate du RN ne créait pas la surprise au second tour, avec 43,5% contre 56,5%.

12:32 - Une majorité encore favorite au premier tour ? Le résultat du scrutin législatif le plus récent semble un indice précieux au moment de l'élection de ces 30 juin et 7 juillet. Aux législatives en 2022 à Rouillé, le RN finissait à la seconde position sur le podium, 22,13% des habitants passés par le bureau de vote ayant choisi son binôme, contre 24,08% pour Pascal Lecamp (LREM) au premier tour. Au second, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme Ensemble ! Avec 56,56%. Pascal Lecamp s'imposait donc finalement sur place.

11:02 - Rouillé : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives Comment la population de Rouillé peut-elle peser sur les résultats des législatives ? Le taux de chômage à 7,98% peut avoir un effet sur les espoirs des électeurs en matière de directives sur le travail. Avec une densité de population de 47 hab par km² et 43,39% de population active, peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une automobile (78,11%) montre le poids des questions de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des 905 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (17,86%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, et le pourcentage de salariés en CDD (8,69%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Rouillé mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 15,92% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

09:32 - Retour sur la participation lors des législatives précédentes à Rouillé La participation sera incontestablement l'une des grandes inconnues de ces législatives 2024 à Rouillé. Pour mémoire, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 52,09% au premier tour. Au second tour, 51,72% des électeurs ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il pour les élections législatives à Rouillé ? En proportion, au niveau du pays, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 52,5% au premier tour et 53,8% au deuxième tour, plus qu'en 2017. En avril 2022, pour le second tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 892 personnes en âge de voter au sein de la commune, 24,05% avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 21,78% au premier tour.