Résultat des législatives à Val-d'Isère : l'élection 2024 en direct

17:23 - Le RN à 25,55% à Val-d'Isère début juin Il y a eu un autre scrutin très récemment qu'il est bon d'analyser avec attention. D'autant qu'il s'agit d'une tempête sans précédent. Le résultat de la liste du RN, dirigée par Jordan Bardella en 2024, était en effet au plus haut à Val-d'Isère, à 25,55%. Le mouvement eurosceptique devançait alors Valérie Hayer à 19,56% et François-Xavier Bellamy à 13,97%.

14:32 - 35,46% pour Emmanuel Macron lors de la dernière présidentielle à Val-d'Isère Marine Le Pen avait été en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 14,05% contre 35,46% pour Emmanuel Macron. Les troisième et quatrième places étaient pour Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse, avec seulement 12,57% et 10,31% des suffrages. Et la patronne du RN s'inclinait face à son rival au second tour, avec 32,87% contre 67,13%.

12:32 - Que peuvent signifier les scores des législatives 2022 pour Val-d'Isère ? En 2022, aux législatives, le Rassemblement national ratait la marche au premier tour dans la commune de Val-d'Isère, récoltant 10,6% des voix sur place, contre 37,56% pour Vincent Rolland (Les Républicains). Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents étiquetés Les Républicains (78,95% contre 21,05% pour le RN). Vincent Rolland conservait donc son avance sur place.

11:02 - Val-d'Isère et législatives : démographie, économie et choix électoraux Dans la commune de Val-d'Isère, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques façonnent les résultats des législatives. Avec un pourcentage de chômeurs de 1,52% et une densité de population de 16 habitants par km², les problématiques relatives à l'emploi et au logement sont des sujets prédominants. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (89,53%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 439 votants sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (13,48%) met en évidence des besoins de suivi familial, alors que le taux de salariés en CDD (44,23%) indique des enjeux de stabilité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 88,11%, comme à Val-d'Isère, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des intérêts politiques différents des résidents permanents.

09:32 - Quelle sera l'abstention aux législatives à Val-d'Isère ? Le niveau d'abstention constituera à n'en pas douter l'un des facteurs essentiels de ce scrutin législatif 2024 à Val-d'Isère. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 67,48% au premier tour et seulement 65,43% au second tour. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Val-d'Isère pour les élections législatives ? Pour rappel, à l'échelle du pays, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 52,49% au premier tour et 53,77% au deuxième tour, c'était presque un record. En avril 2022, à l'occasion du second tour de la présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 25,07% au niveau de la ville, à comparer avec une abstention de 23,73% au premier tour.