19:50 - Le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives à Valence-en-Poitou convoité Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait fait une percée lors des élections législatives précédentes, mais a disparu aujourd'hui, c'est une nouvelle union qui s'avance en 2024. Ce qui rend très incertain le vote de gauche dans les urnes. A l'issue des élections européennes, la liste Glucksmann s'est élevée à 13,4% à Valence-en-Poitou. Mais ce sont 24% que peut en revanche attendre la gauche, la part de voix du leader PS-Place Publique étant à renforcer avec celles de Manon Aubry (5,87%), de l'écologiste Marie Toussaint (4,63%) et enfin du PCF Léon Deffontaine (2,22%). Lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Valence-en-Poitou, le binôme Nupes avait par ailleurs réuni 23,66% des votes dans la commune. Une poussée à affiner enfin avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - Une évolution notable du RN à Valence-en-Poitou en 5 ans Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. L'évolution du RN, qui s'élève déjà à 9 points à Valence-en-Poitou entre sa part de votes des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet avoir gagné du terrain plus rapidement au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. En extrapolant, on peut donc imaginer que le RN sera à près de 28% dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 35,7% pour Jordan Bardella à Valence-en-Poitou il y a trois semaines Se retourner sur le tout dernier test électoral apparaît comme encore plus avisé au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche 30 juin. Dans le détail, 578 votants de Valence-en-Poitou se sont en effet tournés vers l'extrême droite il y a trois semaines, aux européennes. La liste, avec Jordan Bardella comme chef de file, séduisait ainsi 35,7% des votes face à Raphaël Glucksmann à 13,4% et Valérie Hayer à 13,03%.

14:32 - Marine Le Pen en tête à Valence-en-Poitou au premier tour de la dernière présidentielle L'élection à la présidence de la République avait donné un bel avantage à Marine Le Pen il y a deux ans à Valence-en-Poitou. La candidate de l'ancien Front national prenait les devants avec 28,93% au 1er round, tandis que Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 27,37% et 17,7% des voix. Éric Zemmour devait alors se placer parmi les figurants avec seulement 6,34% des voix pour sa part. La patronne du RN s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 47,84% contre 52,16%.

12:32 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Valence-en-Poitou Le résultat de Jordan Bardella au premier tour sera une des clés pour cette élection du Parlement localement. Lors des dernières législatives à Valence-en-Poitou, le RN finissait à la seconde position sur le podium, 20,42% des votants ayant choisi son binôme, contre 23,66% pour Jason Valente (Nouvelle union populaire écologique et sociale) au premier tour. Au deuxième, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant cette fois le premier rang au binôme Ensemble ! Avec 54,62%. C'est ainsi Pascal Lecamp (Ensemble !) qui terminait en tête sur la ligne d'arrivée.

11:02 - Analyse socio-économique de Valence-en-Poitou : perspectives électorales Dans la ville de Valence-en-Poitou, les habitants exercent-ils une influence sur le résultat des élections législatives ? La pyramide démographique pourrait avoir un effet sur les priorités des politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Dans la commune, 18,31% des résidents sont des enfants, et 9,97% de 75 ans et plus. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (75,55%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 1 638 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (14,33%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,43%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Valence-en-Poitou mettent en avant une diversité de qualifications, avec 16,79% des habitants titulaires du seul bac. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

09:32 - Pourcentage de participation aux élections : le cas de Valence-en-Poitou L'étude des scrutins électoraux antérieurs permet de se faire une idée du vote des citoyens de cette localité. Il y a quelques semaines, lors des précédentes élections européennes, 51,22% des inscrits sur les listes électorales de Valence-en-Poitou avaient participé au vote. Le taux de participation était de 52,02% il y a 5 ans. Pour mémoire, dans la localité, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 48,75% au premier tour et seulement 44,31% au deuxième tour. Au niveau national, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle atteignait 18,4% à midi et seulement 39,4% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.