Résultat des législatives à Auxi-le-Château : l'élection 2024 en direct

L'observation des scrutins électoraux passés permet de cerner davantage le vote des électeurs de cette commune. Il y a trois semaines, pendant les précédentes européennes, le taux d'abstention atteignait 52,56% des inscrits sur les listes électorales d'Auxi-le-Château. L'abstention était de 47,91% en 2019. Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 54,19% au premier tour et seulement 52,96% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Auxi-le-Château ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà analysée en juin 2022. Elle atteignait 18,4% à 12 heures et seulement 39,4% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.

Des élections législatives sont organisées ce dimanche dans l'Hexagone. Ce scrutin a pour but de renouveler les 577 représentants de l'Assemblée nationale. En 2022, les précédentes législatives ont eu lieu les 12 et 19 juin. Elles faisaient suite au scrutin présidentiel d'avril 2022 où Emmanuel Macron a remporté la victoire face à Marine Le Pen. Parmi les liste en présence dans la 1ère circonscription du Pas-de-Calais, qui arrivera à convaincre le plus grand nombre de votants de la commune ? Afin de faire leur devoir électoral, les citoyens de la commune ont la possibilité de se rendre aux urnes entre 8 heures et 18 heures, horaires d'ouverture des 2 bureaux de vote d'Auxi-le-Château.