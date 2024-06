Résultat des législatives à Aubigny-en-Artois : l'élection 2024 en direct

14:24 - Élections législatives à Aubigny-en-Artois : impact de la démographie et de l'économie locale

Quel impact aura la population d'Aubigny-en-Artois sur les résultats des élections législatives ? Avec une densité de population de 233 habitants/km² et 42,51% de population active, peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 10,06% pourrait agir sur les espoirs des électeurs en matière de mesures sur le travail. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (19,18%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 491 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (20,88%) met en lumière des impératifs de soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (8,48%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Aubigny-en-Artois mettent en avant une diversité de qualifications, avec 16,88% des résidents titulaires du seul bac. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.