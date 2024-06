En direct

19:47 - À Croisilles, quels sont les scénarios de reports du vote de gauche ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'a pas survécu, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque aller directement vers la nouvelle coalition de gauche aux législatives 2024 ? La réserve de voix apparaît comme conséquente : lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Croisilles, le binôme Nupes avait en effet cumulé 21,79% des votes dans la localité. Un chiffre à comparer avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Lors des européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a glané 9,4% à Croisilles. Reste que dans la ville, il faudra aussi avoir un œil sur les 3,82% de Manon Aubry (LFI), les 2,79% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,91% de Léon Deffontaine (PCF). En d'autres termes, un cumul de 15% cette fois.

18:42 - L'évolution éclair de l'extrême droite à Croisilles en 5 ans Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. La progression du RN, qui se chiffre déjà à 12 points à Croisilles entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti semble en effet avoir gagné du terrain plus rapidement au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En extrapolant, on peut donc penser que le RN sera à près de 38% ou plus ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une avance du RN à Croisilles début juin Se pencher sur la dernière expérience électorale apparaît aussi comme évident au moment de se préparer au scrutin de ces législatives. Le 9 juin en effet, à Croisilles, la liste Rassemblement national, chapeautée par Jordan Bardella, a battu les autres listes, glanant 49,93% des voix face à Valérie Hayer à 11,89% et Raphaël Glucksmann à 9,4%.

14:32 - Marine Le Pen en tête à Croisilles lors de la présidentielle 2022 L'élection du président de la République est incontestablement la principale clé pour évaluer une tendance politique locale. La communauté des électeurs de Croisilles avait offert un plébiscite à Marine Le Pen à l'issue de l'élection suprême de 2022 puisque la cheffe du RN l'emportait avec 40,17% au 1er round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 24,02% et 15,73% des voix. Éric Zemmour se contentait de la quatrième place avec seulement 4,68% des suffrages. Au 2e tour, la cheffe du RN avait aussi devancé Macron avec 59% contre 41%.

12:32 - Un RN déjà favori au premier tour Le résultat du scrutin législatif le plus récent semble un indice précieux au moment de l'élection du jour. Le Rassemblement national se hissait en pôle position à Croisilles il y a deux ans lors des législatives. Dans la commune, qui faisait partie de la 1ère circonscription du Pas-de-Calais, c'est Emmanuel Blairy qui arrivait en tête au premier tour avec 30,54%. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans le secteur, avec 50,96%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 49,04%.

11:02 - L'avenir de la France se dessine aussi à Croisilles Comment la population de Croisilles peut-elle influencer le résultat des élections législatives ? Avec un taux de chômage de 10,93% et une densité de population de 157 habitants/km², le marché du travail et les questions de logement sont des sujets prédominants. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (12,64%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 581 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (16,39%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, et le taux de salariés en CDD (11,06%) indique des défis de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Croisilles mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 35,45% des habitants non diplômés, cela peut impacter le taux de participation dans la ville.

09:32 - Taux d'abstention aux élections : focus sur Croisilles L'analyse des résultats des dernières élections permet de se faire une idée du vote des citoyens de cette commune. Il y a trois semaines, pendant les précédentes européennes, 41,18% des inscrits sur les listes électorales de Croisilles (Pas-de-Calais) avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec une abstention de 35,27% en 2019. Pour rappel, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 53,45% au premier tour et seulement 49,11% au second tour. Il y a deux ans, lors du deuxième tour de la présidentielle, parmi les 1 242 personnes en âge de voter dans la commune, 21,34% avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 21,98% au premier tour.